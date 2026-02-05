Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státusának megváltoztatásáról, és Ukrajna egyetlen ilyen területet sem ismer el Oroszország részének.
Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna
Kijev kész a tűzszünetre, de ehhez Moszkva beleegyezésére van szükség, mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajna nem hajlandó lemondani a megszállt területeiről, és nem ír alá ezek státusát érintő megállapodást. Ráadásul egy nyolcszázezer fős ukrán hadsereg felállítását vizionálta, aminek fenntartásához európai pénzekkel számolt.
Zelenszkijt Kijevben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján kérdezték meg arról: valóban gyakorolnak-e nyomást Ukrajnára, hogy előbb Kijev egyezzen bele a tűzszünetbe, és az Egyesült Államok csak ezután nyújtson neki biztonsági garanciákat.
„Mi már készen állunk a tűzszünetre, ebbe Oroszországnak kellene beleegyeznie” – válaszolta erre Zelenszkij.
Az államfő egyúttal kiemelte, hogy most már a tűzszünet minden feltétele teljesen egyértelmű, miután a húsz pontból álló béketerv tartalmazza azokat. Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak még a békemegállapodás aláírása előtt meg kell teremtenie a biztonsági garanciákat. Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna a neki nyújtott biztonsági garanciák mellett fejleszteni fogja sajátjait is. Konkrétan a 800 ezres ukrán hadsereg létszámának fenntartásáról van szó – fűzte hozzá.
Előrebocsátotta, hogy a háború lezárását vagy a tűzszünetet követően az ukrán hadseregben csak szerződésesek fognak szolgálni, nem lesznek tartalékosok. Zelenszkij hangsúlyozta: azon katonáknak, akik a tűzszünet ideje alatt is még a fronton szolgálnak, a jelenleginek a sokszorosát kell keresniük. „Ehhez Ukrajnának pénzbeli támogatásra van szüksége elsősorban az európai országoktól, mert az ukrán hadsereg Európa biztonságának része, ezt még egyszer hangsúlyozom” – mondta az ukrán elnök.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát
Azt mondja, pszichológiai problémái vannak, de a pszichológus szerint nincsenek.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban

Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját
Egyre több a hasonló eset Franciaországban.
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát
Azt mondja, pszichológiai problémái vannak, de a pszichológus szerint nincsenek.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját
Egyre több a hasonló eset Franciaországban.
