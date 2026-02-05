A látogatás idején Ukrajna sorozatos áramszünetekkel küzd az erőművek elleni ismétlődő orosz csapások következtében, ami miatt Kijev január 14-én rendkívüli állapotot hirdetett.
Tusk szerint Ukrajna nem maradhat magára
Donald Tusk lengyel miniszterelnök február 5-én hivatalos látogatásra érkezett Kijevbe, miközben Oroszország tovább támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját – közölte a lengyel kormány az X közösségi oldalon.
Ebben a kritikus helyzetben Ukrajna nem maradhat magára
– fogalmazott Tusk a látogatás előtt.
A lengyel kormányfőt a kijevi központi pályaudvaron Andrij Szibiha külügyminiszter fogadta, ezt követően pedig a tervek szerint tárgyalásokat folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Lengyelország vezető szerepet vállal Ukrajna támogatásában, beleértve az energetikai segítségnyújtást is
– mondta Szibiha. Hozzátette: nagyra értékelik a lengyel szolidaritást és a két ország stratégiai partnerségét, Tusk látogatását pedig „egy igazi barát fontos érkezésének” nevezte.
További Külföld híreink
Lengyelország eddig is meghatározó szerepet játszott abban, hogy Ukrajna átvészelje az orosz támadásokat a polgári infrastruktúra ellen. Egy lengyelországi önkéntes adománygyűjtő kezdeményezés több mint 9,7 millió zlotyt – mintegy 2,7 millió dollárt – gyűjtött össze generátorok beszerzésére Kijev számára, ahogy az ellátási helyzet tovább romlott.
Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta Lengyelország Ukrajna egyik legkövetkezetesebb támogatója: katonai segítséget nyújtott, több millió ukrán menekültet fogadott be, és saját védelmi kiadásait is jelentősen növelte a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében.
A háborúpárti Donald Tusk korábban többször is hangsúlyozta, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia Ukrajna támogatásában, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az európai partnerek háttérbe szorulnak az Egyesült Államok vezette diplomáciai folyamatokban.
További Külföld híreink
A lengyel miniszterelnök kijevi látogatása egybeesett az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti, Abu-Dzabiban zajló tárgyalások második napjával.
Borítókép: Donald Tusk (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij riadót fújt, hatalmas a baj Kijevben + videó
Súlyos támadások érték az országot.
Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként + videó
Nem zárta ki egy harmadik elnöki ciklus lehetőségét sem.
Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik a diákokat + videó
Arra kényszerítik a gyerekeket, hogy tiltakozzanak.
Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó
Itt vannak a részletek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij riadót fújt, hatalmas a baj Kijevben + videó
Súlyos támadások érték az országot.
Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként + videó
Nem zárta ki egy harmadik elnöki ciklus lehetőségét sem.
Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik a diákokat + videó
Arra kényszerítik a gyerekeket, hogy tiltakozzanak.
Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó
Itt vannak a részletek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!