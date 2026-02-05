Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

UkrajnaenergiaválságTuskorosz-ukrán háború

Tusk szerint Ukrajna nem maradhat magára

Donald Tusk lengyel miniszterelnök február 5-én hivatalos látogatásra érkezett Kijevbe, miközben Oroszország tovább támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját – közölte a lengyel kormány az X közösségi oldalon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 12:01
Donald Tusk (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A látogatás idején Ukrajna sorozatos áramszünetekkel küzd az erőművek elleni ismétlődő orosz csapások következtében, ami miatt Kijev január 14-én rendkívüli állapotot hirdetett.

Donald Tusk Kijevbe utazott. A lengyel kormányfő szerint Ukrajna nem maradhat magára (Fotó: AFP)
Donald Tusk Kijevbe utazott. A lengyel kormányfő szerint Ukrajna nem maradhat magára (Fotó: AFP)

Ebben a kritikus helyzetben Ukrajna nem maradhat magára

 – fogalmazott Tusk a látogatás előtt.

A lengyel kormányfőt a kijevi központi pályaudvaron Andrij Szibiha külügyminiszter fogadta, ezt követően pedig a tervek szerint tárgyalásokat folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Lengyelország vezető szerepet vállal Ukrajna támogatásában, beleértve az energetikai segítségnyújtást is

 – mondta Szibiha. Hozzátette: nagyra értékelik a lengyel szolidaritást és a két ország stratégiai partnerségét, Tusk látogatását pedig „egy igazi barát fontos érkezésének” nevezte.

Lengyelország eddig is meghatározó szerepet játszott abban, hogy Ukrajna átvészelje az orosz támadásokat a polgári infrastruktúra ellen. Egy lengyelországi önkéntes adománygyűjtő kezdeményezés több mint 9,7 millió zlotyt – mintegy 2,7 millió dollárt – gyűjtött össze generátorok beszerzésére Kijev számára, ahogy az ellátási helyzet tovább romlott.

Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta Lengyelország Ukrajna egyik legkövetkezetesebb támogatója: katonai segítséget nyújtott, több millió ukrán menekültet fogadott be, és saját védelmi kiadásait is jelentősen növelte a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében.

A háborúpárti Donald Tusk korábban többször is hangsúlyozta, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia Ukrajna támogatásában, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az európai partnerek háttérbe szorulnak az Egyesült Államok vezette diplomáciai folyamatokban.

A lengyel miniszterelnök kijevi látogatása egybeesett az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti, Abu-Dzabiban zajló tárgyalások második napjával.

Borítókép: Donald Tusk (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu