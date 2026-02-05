Tusk szerint Ukrajna nem maradhat magára

Ebben a kritikus helyzetben Ukrajna nem maradhat magára

– fogalmazott Tusk a látogatás előtt.

A lengyel kormányfőt a kijevi központi pályaudvaron Andrij Szibiha külügyminiszter fogadta, ezt követően pedig a tervek szerint tárgyalásokat folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Lengyelország vezető szerepet vállal Ukrajna támogatásában, beleértve az energetikai segítségnyújtást is

– mondta Szibiha. Hozzátette: nagyra értékelik a lengyel szolidaritást és a két ország stratégiai partnerségét, Tusk látogatását pedig „egy igazi barát fontos érkezésének” nevezte.