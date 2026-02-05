Már alig áll a lábán Kijev, de amit most kapott Putyintól, azt nehezen heveri ki + videó

Miután Donald Trump amerikai elnök kérésére rövid időre szüneteltek a Kijev elleni csapások, Oroszország az elmúlt napokban ismét támadásokat indított a főváros ellen, miközben a lakosság továbbra is fagyos hidegben él – számolt be az Origo.

Oroszország kegyetlenül lecsapott Kijevre (Fotó: AFP)

A Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint helyi idő szerint hajnali két óra körül robbanások hallatszottak Kijevben. Nem sokkal később, körülbelül negyed ötkor újabb robbanást észleltek a városban

– írta a Kyiv Independent.

Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint a támadás Kijev több városrészét is érintette, köztük az Obolonszkij, a Darnyickij, a Sevcsenkivszkij és a Szolomjanszkij kerületet.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata arról tájékoztatott, hogy a Sevcsenkivszkij kerületben tűz ütött ki egy négyemeletes irodaházban, emellett a Szolomjanszkij kerületben egy óvoda is megrongálódott.