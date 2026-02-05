Már alig áll a lábán Kijev, de amit most kapott Putyintól, azt nehezen heveri ki + videó

Rendkívüli

A rövid szünet után ismét drónok csaptak le Kijevre: február 5-re virradó éjszaka az orosz hadsereg támadást indított a főváros ellen, legalább két ember megsérült. A csapások a tél közepén érték a várost, miközben a lakosság a folyamatos háborús fenyegetéssel és a fagyos hideggel egyszerre küzd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:32
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Miután Donald Trump amerikai elnök kérésére rövid időre szüneteltek a Kijev elleni csapások, Oroszország az elmúlt napokban ismét támadásokat indított a főváros ellen, miközben a lakosság továbbra is fagyos hidegben él – számolt be az Origo.

Oroszország kegyetlenül lecsapott Kijevre (Fotó: AFP)
Oroszország kegyetlenül lecsapott Kijevre (Fotó: AFP)

A Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint helyi idő szerint hajnali két óra körül robbanások hallatszottak Kijevben. Nem sokkal később, körülbelül negyed ötkor újabb robbanást észleltek a városban

 – írta a Kyiv Independent.

Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint a támadás Kijev több városrészét is érintette, köztük az Obolonszkij, a Darnyickij, a Sevcsenkivszkij és a Szolomjanszkij kerületet.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata arról tájékoztatott, hogy a Sevcsenkivszkij kerületben tűz ütött ki egy négyemeletes irodaházban, emellett a Szolomjanszkij kerületben egy óvoda is megrongálódott.

A hatóságok szerint az Obolonszkij kerületben parkoló autók gyulladtak ki a dróntámadás következtében, továbbá a Szolomjanszkij kerületben négy épület ablakai is megsérültek.

A támadás mindössze két nappal azután történt, hogy Oroszország végrehajtotta a tél eddigi legnagyobb támadását Ukrajna ellen: 71 rakétát és 450 drónt indított ukrán városokra, köztük Kijevre. 

A csapás több lakóépületet is eltalált a fővárosban, legalább kilenc ember megsérült. A február 3-i támadás során Oroszország hőerőműveket, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítményeket is célba vett, amelyek Kijevet, Harkivot és Dnyiprót látják el.

Minderre azt követően került sor, hogy a Kreml korábban azt közölte: szünetelteti az energetikai létesítmények elleni támadásokat, de ezt csak február 1-jéig ígérte.

A főváros elleni legutóbbi támadás idején Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok február 4-én Abu-Dzabiban lezárta a háromoldalú tárgyalások második fordulóját, és várhatóan február 5-én újabb béketárgyalási kör következik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a megbeszélések után kijelentette, hogy „a békés rendezéshez vezető ajtó továbbra is nyitva áll”, ugyanakkor Oroszország folytatja a háborút mindaddig, amíg Ukrajna meg nem hozza a „megfelelő döntéseket”

 — anélkül, hogy pontosította volna, mire gondol.

A folyamatban lévő tárgyalások ellenére Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilvánosan nem jelezte, hogy elmozdult volna korábbi követeléseitől.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

