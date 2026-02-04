Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

KijevKlicskolakóházZelenszkijfűtés

Több mint ezer kijevi társasházban továbbra sincs fűtés

Továbbra is súlyos a helyzet az ukrán fővárosban: február 4-én még mindig több mint 1100 társasházban nem volt fűtés, ami Kijev lakóépületeinek mintegy tíz százalékát jelenti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a helyzet az előző naphoz képest nem javult, miközben a lakosság a hideggel és a kimerültséggel küzd.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 04. 15:08
Vitalij Klicsko, Kijev főpolgármestere a főváros térképe mellett Fotó: Sergei Gapon Forrás: AFP
Kijev nehéz napokat él. Volodimir Zelenszkij tájékoztatása alapján jelenleg több mint kétszáz javítóbrigád dolgozik a fővárosban az energia- és fűtési rendszer helyreállításán, ám a munkások már kimerültek, ezért növelni fogják a brigádok számát, hogy biztosítsák a váltásokat – írja az Origo.

Kijev
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Kijev mellett országszerte gondok vannak

Több mint 1100 társasház maradt fűtés nélkül a főváros több kerületében, és minden egyes ilyen ház esetében világos határidőt kell adni a szolgáltatás helyreállítására, valamint garantálni kell az emberek fűtési és támogatási lehetőségeit

– hangsúlyozta az elnök.

Zelenszkij szerint jelenleg Kijevben és a környező megyében a legsúlyosabb a helyzet, de nehéz körülmények uralkodnak Harkivban és térségében, valamint Szumi és Poltava megyékben is. Problémák vannak a Dnyipropetrovszki és a Cserkaszi régióban is.

Február 3-án Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester arról számolt be, hogy az orosz éjszakai támadás után a város lakóépületeinek mintegy tíz százaléka maradt fűtés nélkül. Ez több mint 1100 társasházat jelentett, főként a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerületben.

Klicsko hozzátette, hogy ezekben az épületekben reggel leengedték a vizet a fűtési rendszerből, hogy megakadályozzák a csövek elfagyását és szétrepedését.

Csapás érte a kijevi hőerőművet

Mint ismert, február 3-ára virradó éjszaka Oroszország több mint hetven rakétát és több mint négyszáz drónt vetett be Ukrajna ellen, célba véve többek között kijevi energetikai létesítményeket is.

Klicsko közlése szerint az egyik súlyosan megrongálódott energetikai létesítmény biztosította a hőellátást a Darnyickij és Dnyiprovszkij kerület sokemeletes házainak, ezért maradtak tömegesen fűtés nélkül az ott élők.

A városvezetés és az energetikai vállalatok továbbra is dolgoznak a helyreállításon, ám egyelőre nem világos, mikor térhet vissza teljesen a fűtés Kijev minden részére.

 

Borítókép: Vitalij Klicsko, Kijev főpolgármestere a főváros térképe mellett (Fotó: AFP/Sergei Gapon) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
