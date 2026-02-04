Több mint ezer kijevi társasházban továbbra sincs fűtés

Február 3-án Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester arról számolt be, hogy az orosz éjszakai támadás után a város lakóépületeinek mintegy tíz százaléka maradt fűtés nélkül. Ez több mint 1100 társasházat jelentett, főként a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerületben.

Klicsko hozzátette, hogy ezekben az épületekben reggel leengedték a vizet a fűtési rendszerből, hogy megakadályozzák a csövek elfagyását és szétrepedését.

Kyiv. January 16, 2026. The temperature inside the apartment is -2°C.

The building relies on electric heating, which is unavailable due to Russian attacks.

No water as well.



Russia is committing genocide against Ukraine’s civilian population.



📷: yulia_dunay / Threads pic.twitter.com/FQbNeLTW5E — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2026

Csapás érte a kijevi hőerőművet

Mint ismert, február 3-ára virradó éjszaka Oroszország több mint hetven rakétát és több mint négyszáz drónt vetett be Ukrajna ellen, célba véve többek között kijevi energetikai létesítményeket is.

Yes, really, for WEEKS people of Kyiv have been living largely without heat, electricity, and running water—amid subzero temperatures.



And they still refuse to surrender.



pic.twitter.com/LPshQSq5f7 — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) February 1, 2026

Klicsko közlése szerint az egyik súlyosan megrongálódott energetikai létesítmény biztosította a hőellátást a Darnyickij és Dnyiprovszkij kerület sokemeletes házainak, ezért maradtak tömegesen fűtés nélkül az ott élők.

A városvezetés és az energetikai vállalatok továbbra is dolgoznak a helyreállításon, ám egyelőre nem világos, mikor térhet vissza teljesen a fűtés Kijev minden részére.