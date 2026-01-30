Rettenetes állapotok uralkodnak Kijevben, lakóházak százai maradtak fűtés nélkül

A fővárosban az elmúlt hetekben a lakosság mintegy húsz százaléka elhagyta az otthonát, jellemzően vidékre költözve, miközben a szakemberek folyamatosan próbálják helyreállítani a megrongálódott energiahálózatot. A helyzetet tovább súlyosbítják az energetikai létesítményeket ért támadások: több erőmű jelentős károkat szenvedett, egyeseket valószínűleg nem is lehet helyreállítani. Mindez hosszabb távon is bizonytalanná teszi az energiaellátás rendeződését, és tovább növeli a lakosság kiszolgáltatottságát.

Borítókép: Melegedősátrak Kijevben az ukrán infrastruktúrára mért orosz csapásokat követően (Fotó: AFP)