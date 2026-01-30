Klicsko közlése szerint jelenleg 378 kijevi lakóépületben nincs fűtés. Az érintett ingatlanok többsége Trojescsina városrészben található, de más kerületekben is vannak problémák – írja az Origo.
Rettenetes állapotok uralkodnak Kijevben, lakóházak százai maradtak fűtés nélkül
Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester közlése szerint továbbra is több száz társasházban nincs fűtés az ukrán fővárosban.
A főpolgármester tájékoztatása szerint a tegnapi nap során Trojescsinában több mint száz épületet sikerült visszakapcsolni a fűtési rendszerre, az éjszaka folyamán pedig további ötven házban állították helyre a hőszolgáltatást.
Klicsko kiemelte, hogy
a közműszolgáltatók és az energetikai szakemberek Kijev több pontján folyamatosan dolgoznak, hogy a fűtés mielőbb visszatérjen az érintett lakásokba. A helyreállítási munkák jelenleg is zajlanak.
Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd, amely különösen a nagyvárosokat érinti.
Kijevben és más városi központokban a tartós, akár napi 15–20 órás áramszünetek és a rendszeres fűtéskimaradások ellehetetlenítik a mindennapi életet. A rendkívüli hidegben emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül, sokan csak ideiglenes kényszermegoldásokkal tudják átvészelni a helyzetet.
A fővárosban az elmúlt hetekben a lakosság mintegy húsz százaléka elhagyta az otthonát, jellemzően vidékre költözve, miközben a szakemberek folyamatosan próbálják helyreállítani a megrongálódott energiahálózatot. A helyzetet tovább súlyosbítják az energetikai létesítményeket ért támadások: több erőmű jelentős károkat szenvedett, egyeseket valószínűleg nem is lehet helyreállítani. Mindez hosszabb távon is bizonytalanná teszi az energiaellátás rendeződését, és tovább növeli a lakosság kiszolgáltatottságát.
Borítókép: Melegedősátrak Kijevben az ukrán infrastruktúrára mért orosz csapásokat követően (Fotó: AFP)
