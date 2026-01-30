Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

fűtésenergiaválságKijev

Rettenetes állapotok uralkodnak Kijevben, lakóházak százai maradtak fűtés nélkül

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester közlése szerint továbbra is több száz társasházban nincs fűtés az ukrán fővárosban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 12:48
Melegítő sátrak Kijevben, az ukrán infrastruktúrára mért orosz csapásokat követően Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Klicsko közlése szerint jelenleg 378 kijevi lakóépületben nincs fűtés. Az érintett ingatlanok többsége Trojescsina városrészben található, de más kerületekben is vannak problémák – írja az Origo.

Még mindig több száz épületben nincs fűtés Kijevben. Kegyetlen állapotok uralkodnak (Fotó: AFP)
Még mindig több száz épületben nincs fűtés Kijevben. Kegyetlen állapotok uralkodnak. Fotó: AFP

A főpolgármester tájékoztatása szerint a tegnapi nap során Trojescsinában több mint száz épületet sikerült visszakapcsolni a fűtési rendszerre, az éjszaka folyamán pedig további ötven házban állították helyre a hőszolgáltatást.

Klicsko kiemelte, hogy

a közműszolgáltatók és az energetikai szakemberek Kijev több pontján folyamatosan dolgoznak, hogy a fűtés mielőbb visszatérjen az érintett lakásokba. A helyreállítási munkák jelenleg is zajlanak.

Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd, amely különösen a nagyvárosokat érinti. 

Kijevben és más városi központokban a tartós, akár napi 15–20 órás áramszünetek és a rendszeres fűtéskimaradások ellehetetlenítik a mindennapi életet. A rendkívüli hidegben emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül, sokan csak ideiglenes kényszermegoldásokkal tudják átvészelni a helyzetet.

A fővárosban az elmúlt hetekben a lakosság mintegy húsz százaléka elhagyta az otthonát, jellemzően vidékre költözve, miközben a szakemberek folyamatosan próbálják helyreállítani a megrongálódott energiahálózatot. A helyzetet tovább súlyosbítják az energetikai létesítményeket ért támadások: több erőmű jelentős károkat szenvedett, egyeseket valószínűleg nem is lehet helyreállítani. Mindez hosszabb távon is bizonytalanná teszi az energiaellátás rendeződését, és tovább növeli a lakosság kiszolgáltatottságát.

 

Borítókép: Melegedősátrak Kijevben az ukrán infrastruktúrára mért orosz csapásokat követően (Fotó: AFP)

