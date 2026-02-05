Ukrán közgazdász: az orosz gáz sorsa a magyar választásokkal is összefügg + videó

Az orosz gáz és a választások tétje

Pendzin kitért rá, hogy a jelenlegi ellátás egy cseremechanizmuson keresztül, a Török Áramlat vezetéken át valósul meg. Úgy véli azonban, az árak megugrásához már az is elég lenne, ha Brüsszel ténylegesen rálépne az orosz gázról való leválás útjára, különösen a fűtési időszak közeledtével. A közgazdász arra figyelmeztetett: egy ilyen forgatókönyv Magyarország számára magasabb beszerzési költségeket jelentene, ami komoly feszültségeket okozna.

Pendzin szerint az áprilisi választásoknak ezért is van különösen nagy tétje.

Ugyanakkor hangsúlyozta: ezt alapvetően magyar belpolitikai kérdésnek tartja. A Mandiner beszámolója szerint a közgazdász arról is beszélt, hogy Ukrajnában fokozott figyelemmel kísérik a magyarországi voksolást. Úgy véli, egy esetleges ellenzéki győzelem több kényes ügy rendezését is megkönnyítené, és számos mostani konfliktus lekerülhetne a napirendről. Kijevben élénken követik a kampány fejleményeit, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor többször is felhívta a figyelmet az ukrán kérdés belpolitikai kockázataira, és a külső beavatkozás lehetőségét sem zárta ki.

Brüsszel elindította az orosz energiahordozók kiszorításának intézményesített mechanizmusát Fotó: AFP

Pendzin egy másik interjúban is visszatért az energetikai kérdésre, ahol arról beszélt: Brüsszel elindította az orosz energiahordozók kiszorításának intézményesített mechanizmusát.

Szerinte ez a folyamat már messze túlmutat az uniós belső vitákon, és egy átfogó, Moszkvára irányuló nemzetközi nyomásgyakorlás részévé vált.