Ukrán közgazdász: az orosz gáz sorsa a magyar választásokkal is összefügg + videó
Ukrajnában egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy Magyarország jelenlegi energiahelyzete komoly előnyt jelent. Egy ukrán közgazdász a helyi sajtóban arra figyelmeztetett: az orosz gáz kiesése gyökeresen megemelné az árakat és felborítaná a mostani egyensúlyt. Emiatt Kijevben a magyarországi választások kimenetelét energetikai szempontból is sorsdöntőnek tartják.
Oleg Pendzin ukrán szakértő szerint Magyarország jelenleg kedvező helyzetben van az orosz gáz miatt, ez azonban változhat. Egy interjúban – melyet a Mandiner szemlézett – úgy fogalmazott, már az is komoly piaci mozgásokat indíthat el, ha az Európai Unió végleg lemond az orosz energiahordozókról. Egy ilyen fordulat szerinte alapjaiban rajzolná át az európai energiaárakat.
A lap beszámolója szerint a szakértő az ukrán 24 Kanal adásában arról beszélt, hogy Magyarországnak 2029 végéig szóló megállapodása van a Gazprommal. Ez a szerződés jelenleg biztosítja, hogy az ország viszonylag kedvező feltételekkel jusson földgázhoz.
Pendzin kitért rá, hogy a jelenlegi ellátás egy cseremechanizmuson keresztül, a Török Áramlat vezetéken át valósul meg. Úgy véli azonban, az árak megugrásához már az is elég lenne, ha Brüsszel ténylegesen rálépne az orosz gázról való leválás útjára, különösen a fűtési időszak közeledtével. A közgazdász arra figyelmeztetett: egy ilyen forgatókönyv Magyarország számára magasabb beszerzési költségeket jelentene, ami komoly feszültségeket okozna.
Pendzin szerint az áprilisi választásoknak ezért is van különösen nagy tétje.
Ugyanakkor hangsúlyozta: ezt alapvetően magyar belpolitikai kérdésnek tartja. A Mandiner beszámolója szerint a közgazdász arról is beszélt, hogy Ukrajnában fokozott figyelemmel kísérik a magyarországi voksolást. Úgy véli, egy esetleges ellenzéki győzelem több kényes ügy rendezését is megkönnyítené, és számos mostani konfliktus lekerülhetne a napirendről. Kijevben élénken követik a kampány fejleményeit, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor többször is felhívta a figyelmet az ukrán kérdés belpolitikai kockázataira, és a külső beavatkozás lehetőségét sem zárta ki.
Pendzin egy másik interjúban is visszatért az energetikai kérdésre, ahol arról beszélt: Brüsszel elindította az orosz energiahordozók kiszorításának intézményesített mechanizmusát.
Szerinte ez a folyamat már messze túlmutat az uniós belső vitákon, és egy átfogó, Moszkvára irányuló nemzetközi nyomásgyakorlás részévé vált.
Elmondása szerint az Európai Bizottság továbbra is kitart a REPower EU terv mellett, még akkor is, ha egyes tagállamok – köztük Magyarország – jogi úton próbálják megtámadni a rendeletet. Úgy látja, a magyar kormány keresete sem állítja meg a folyamatot: az LNG-import kivezetése már 2026-ban megkezdődhet, míg a vezetéken érkező orosz gáz szállítása 2027 őszétől szűnhet meg. Erről a forgatókönyvről Pendzin az ukrán Freedom televízió élő adásában részletesen beszélt.
Borítókép: Nyomásmérő óra a Baltic Pipe földgázvezetékre kapcsolása miatt kibővített goleniów-i kompresszorállomáson, az északnyugat-lengyelországi város közelében 2022. szeptember 27-én (Fotó: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki)
