Moszkva türelme fogytán, Európa a háború kapujában áll

A „vörös vonal” kifejezés az orosz–ukrán háború kapcsán vált központi hivatkozássá: Moszkva ezzel jelezte, mely lépéseket tekinti elfogadhatatlannak, és milyen következményekkel fenyeget az átlépésük esetén. Moszkva ebbe a körbe sorolja a Nyugat által bevezetett szankciókat, az orosz vagyonok befagyasztását, valamint a fegyverszállításokat és katonai támogatást azoknak a szereplőknek, amelyeket Oroszország ellenségesnek tekint. Vlagyimir Putyin már 2021 tavaszától nyilvánosan sorolta ezeket a „vörös vonalakat”, és a figyelmeztetéseket a 2022. februári teljes körű invázióig és azután is rendszeresen megismételte.

A „vörös vonalak” kifejezés az orosz–ukrán háború kapcsán vált központi hivatkozássá Fotó: AFP

Ukrajna NATO-ambíciói régóta szúrják Moszkva szemét

2021 novemberében az orosz elnök azt nyilatkozta, hogy elfogadhatatlannak tartja a NATO csapásmérő eszközeinek Ukrajnába telepítését. Putyin ezt Joe Biden akkori elnökkel folytatott 2021. decemberi telefonbeszélgetésén is egyértelművé tette – írja a CNBC. Értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy miért kell a NATO-t keleti irányba bővíteni, amikor a Nyugat és Oroszország kapcsolatai a 90-es évek közepén „csaknem szövetségesiek” voltak.

Oroszország a vörös vonal átlépésének tekintheti a NATO csapásmérő eszközeinek Ukrajnába telepítését és kénytelen lesz erre a fenyegetésre hasonló választ adni

– jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor.

Moszkva szerint az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei a Szovjetunió felbomlásakor ígéretet tettek arra, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé, ezt azonban a Nyugat vitatja. A kérdésben máig nincs egyetértés. Jeffrey Sachs szerint Washington és Berlin „nagyon határozott ígéretet” tett Mihail Gorbacsovnak, amit több, később nyilvánosságra hozott irat is alátámaszthat, köztük az „egy hüvelyknyit sem keletre” kijelentés. A nyugati ellenérv ugyanakkor az, hogy írásos garanciák nem születtek, így formálisan a NATO nem szegett meg megállapodást. Erről a Háború Ukrajnában: hogyan jutottunk idáig? – Az ukrán NATO-álom című cikkünkben részletesen írtunk.

A NATO vezetése korábban visszautasította az orosz nyilatkozatokat: Jens Stoltenberg akkori főtitkár hangsúlyozta, hogy