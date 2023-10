Ruszlan Bortnyik más szemszögből, ukrán lencsén keresztül világított rá a kérdésre.

Amennyiben létezett is ilyen megállapodás az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, az Ukrajnára nézve semmilyen megkötést nem eredményez, hiszen Oroszország, és nem Ukrajna örökölte a Szovjetunió jogait és kötelességeit annak felbomlása után

– vélekedett az Ukrán Politikai Intézet igazgatója.

Rögös út a NATO-ba

Ukrajna és a NATO partnersége a volt szovjet köztársaság függetlenedését követően szinte egyből megindult, s noha a viszony nem mindig volt felhőtlen, az együttműködés töretlenül zajlik a mai napig – 2014 óta pedig kétségkívül Kijev a szövetség legfontosabb partnere. Az első jelentősebb lépések Leonyid Kucsma elnöksége alatt (1994–2005) történtek meg, ekkor mondott le az ország semleges státusáról és fogalmazódott meg a NATO-hoz való csatlakozás terve. Kucsmát a narancsos forradalom útján hatalomra kerülő Viktor Juscsenko követte, kinek mandátuma alatt minőségi változás következett be a NATO–Ukrajna kapcsolatokban. A volt szovjet köztársaság katonai doktrínájába az Európai Unió- és NATO-tagság stratégiai célként került be – összegezte a fontosabb mérföldköveket Seremet Sándor.

Az első komolyabb „törés” 2008-ban, a bukaresti NATO-csúcsot követően következett be, amikor is Ukrajna és a szintén NATO-álmokat hajszoló Grúzia nem kapott pontos tervet a védelmi szövetség vezetőitől arra vonatkozóan, hogyan válhatnak a NATO tagjaivá – éppen Franciaország és Németország tiltakozása miatt. – A politikai vezetés nagyon csalódott volt, többek között ez is vezetett Viktor Juscsenko bukásához – magyarázta Ruszlan Bortnyik. Ezt követően gyökeres fordulat következett be, Viktor Janukovics elnöksége alatt a NATO-tagság mint prioritás, minden hivatalos dokumentumból kikerült, s Ukrajna ismét a semleges státus mellett foglalt állást.

Ezzel kapcsolatban az ukrán politológus rámutatott: a NATO–Ukrajna viszony mindig annak mentén alakult, hogy az ország vezetése – vagy a politikusok mögött álló oligarchák – Nyugat-barát vagy oroszpárti politikát folytatott.

2014-ben aztán minden megváltozott, a Krím félsziget Oroszország általi annektálása, valamint a kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása egyértelművé tette Kijev számára, hogy biztonságát csak a NATO tudja – tudná – garantálni. Petro Porosenko, majd később Volidimir Zelenszkij idején a NATO-csatlakozás nemcsak prioritás, de alkotmányos cél is lett. – Ukrajna de facto a NATO része lett, anélkül, hogy valóban a szervezet tagjává vált volna – mutatott rá Ruszlan Bortnyik.

Az elit álma?

Egy NATO-aspiráns ország esetében kiemelten fontos kérdés, hogy az állampolgárok mit gondolnak a csatlakozásról, hogyan vélekednek a védelmi szövetségről. Hazánk csatlakozását is népszavazás előzte meg 1997-ben, ahol a résztvevők több mint 85 százaléka döntött a tagság mellett.

Ukrajnában 2002-től mérik a társadalom véleményét a NATO-csatlakozással kapcsolatban, 2014-ig a megkérdezettek túlnyomó része ellenezte az ország tagságát

– magyarázta Seremet Sándor. Különösen érdekes, hogy a NATO-csatlakozás támogatottsága 2013-ban érte el a legalacsonyabb szintet, ekkorra az ellenzők aránya közel 70 százalékra nőtt. A 2014-es eseményeket, majd a 2022-es teljes körű háború kirobbanását követően aztán ezen a téren is megfordult a tendencia, tavaly már az ukránok 83 százaléka vélekedett pozitívan a NATO-csatlakozásról.

Őszintének kell lennünk, amikor a NATO-csatlakozás támogatottságáról beszélünk, jelenleg vannak olyan körülmények, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Először is, rengeteg ukrán elmenekült az elmúlt hónapokban, sokan külföldön tartózkodnak, minden felmérést ennek tudatában kell értelmeznünk. Másodszor, azon régiók, melyekben az évtizedek során a legalacsonyabb volt a NATO-tagság támogatottsága, most orosz fennhatóság alatt állnak

– hangsúlyozta Ruszlan Bortnyik. Az ukrán politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a NATO-támogatottság Ukrajna esetében egy nagyon gyorsan és könnyen változó jelenség. – Az ukrán lakosság túlnyomó része nem azért akar a NATO tagja lenni, mert a nyugati világ részévé akarnak válni, hanem azért, mert félnek az orosz agressziótól – mutatott rá. Hozzátette: azokban az időszakokban, amikor orosz támadás érte az országot mindig megugrott a NATO-csatlakozást támogatók aránya, azonban ahogy például 2014 után enyhült a konfliktus intenzitása, a NATO-tagság támogatottsága is visszaesett az ukránok körében. Ehhez az is hozzátartozik – folytatta –, hogy az ukránok túlnyomó része nincs tisztában azzal, mivel jár a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás. – Csupán biztonságot, biztonsági garanciákat szeretnének. Ugyanakkor egy szövetségi rendszerben különböző, a demokráciával, jogállamisággal, kisebbségek jogaival kapcsolatos kötelességeket is teljesíteni kell – mutatott rá.

Így alakult az ukránok véleménye a NATO-tagságról az évek során

– Ukrajna megosztott nemzet volt és ma is az. Az ország bizonyos részei különböző történelmi tapasztalatokból és különböző etnikai, nyelvi és vallási gyökerekből nőttek ki – magyarázta Jeffrey Sachs. Az amerikai közgazdász szerint az Egyesült Államoknak is jelentős szerepe van a NATO-csatlakozás támogatottságának növekedésében, hiszen Washington burkoltan és nyíltan is azokat a politikusokat támogatja, juttatja pozícióba, akik az ország nyugati integrációjának fontosságát képviselik.

A legjobb példa erre az ukrán semlegességet pártoló Viktor Janukovics megbuktatása

– utalt a 2014-es majdani eseményekre Sachs. Egyes szakértői körökben úgy vélik, az Egyesült Államoknak – és főként Victoria Nuland, a külügyminisztérium akkori európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkárának – közvetlenül köze volt az oroszokhoz húzó Janukovics elmozdításához.

Casus belli

Hogy valójában milyen ambíciók vezérelték Oroszországot Ukrajna megtámadására, az talán sosem derül ki teljesen, az azonban biztos, hogy a NATO-ambíciók központi szerepet játszottak ebben.

Oroszország egyértelmű biztonsági kockázatnak és egzisztenciális fenyegetésként értékelte Ukrajna közeledését és esetleges tagságát a NATO-ban, ugyanakkor ez továbbra sem teszi jogossá az inváziót

– húzta alá Seremet Sándor. Mint arra a szakértő rámutatott, a Nyugat és Oroszország teljesen más, egymásnak ellentmondó álláspontot képvisel a kérdésben, ennek következtében pedig tökéletesen tudják azokat igazolni saját maguk felé. – Nyugati olvasatban Ukrajna és a NATO semmi rosszat nem tett, hiszen Kijev szuverén döntése, hogy melyik szövetséghez csatlakozik. Moszkva szerint Ukrajna közeledése a NATO-hoz utóbbi felfegyverzésével és további militarizálásával jár, a NATO szerint pedig a szövetség továbbra is védelmi funkciót lát el, így semmilyen fenyegetést nem jelent a közelsége Oroszország számára – magyarázta.

Jeffrey Sachs szerint még közvetlenül 2022. február 24-e előtt el lehetett volna kerülni a háborút.

Amennyiben Washington 2021-ben egyszerűen kijelentette volna, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnába vagy Grúziába, a háborút teljesen el lehetett volna kerülni

– húzta alá.

