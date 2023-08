Kijev talán túlságosan is lazán kezelte a kérdést, ugyanis a félszigeten egyre erősebbekké váltak a szeparatista megmozdulások. A fordulópont 1994-ben következett be, amikor is a krími vezetés Jurij Meskov krími elnökkel az élen bejelentette Oroszországgal való újraegyesülésének igényét.

Azt akarjuk, hogy újra úgy élhessünk, mint az unió idején, határok nélkül

− fogalmazott akkor a The New York Times amerikai napilapnak egy krími asszony.

Erre válaszul Ukrajna hatályon kívül helyezte a terület alkotmányát, valamint megszüntette az elnöki tisztséget. Meskovot később ki is toloncolták Oroszországba. Az autonóm státusz ugyanakkor még így sem veszett el, a Krím új alkotmánya végül 1998-ban lépett életbe. Mint arra Seremet Sándor is rávilágított, az ukrán vezetés óvatosan próbált eljárni, törvényi és rendeleti szinten igyekezett kordában tartani az elszakadási törekvéseket, ebben pedig a Leonyid Kucsma ukrán elnök által vezetett adminisztráció viszonylag sikeres is volt.

Gyakoriak voltak persze a különböző orosz-párti tüntetések, például Ukrajna NATO törekvései és a közös hadgyakorlatok tekintetében, de a rendszerszintű mozgalmaknak sikerült elejét venni az autonóm státusz alkotmányi rögzítésével

− húzta alá. Rámutatott, a krími szeparatizmusnak akkoriban nem volt jelentős támogatottsága az akkor még gyenge Oroszország részéről, s mivel Ukrajnával konstruktív keretek között zajlott az együttműködés, ezt Moszkvában nem is tartották indokoltnak.

Rendezetlen kérdések

A Krím félsziget kapcsán az egyik legnagyobb konfliktustényező Ukrajna és Oroszország között a Szevasztopolban állomásozó egykori szovjet flotta elosztása volt. Kijev és Moszkva a maga módján egymást kizáró rendeletekkel igyekezte befolyása alatt tartani a flottát. Végül 1995-ig egy átmeneti időszakot állapítottak meg, melynek értelmében a flotta közös használatban maradt.

A fekete-tengeri flotta kérdése egy másik, Ukrajna függetlenségével előtérbe kerülő problémával is összefüggésben állt. Az ukrán nehézipar ugyanis nagyon komolyan függöt az orosz energiahordozóktól, a Szovjetunió fennállása alatt kvázi ingyen kapott gázért azonban 1991-et követően már fizetnie kellett.

Ez pedig Kijevnek nem minden esetben sikerült, ezáltal óriási adósságot halmozott fel.

Ennek rendezésére 1993-ban Ukrajna átadta a flotta ráeső hajóinak egy részét, ami inkább tüneti kezelése, és nem megoldása volt a problémának. Erre végül 1997-ben, az orosz–ukrán "Megállapodás az Orosz Föderáció fekete-tengeri flottájának státuszáról és állomásozásának feltételeiről Ukrajna területén" adott választ. A megállapodás értelmében a flotta orosz részének szevasztopoli tartózkodásának jogát 2017-ig határozták meg, a jelentős feszültségeket kiváltó probléma megoldásával pedig megindult a két ország közötti további együttműködés kidolgozása is.

1997 fontos volt az orosz–ukrán kapcsolatok szempontjából, ebben az évben írták alá a Nagy Megállapodást (hivatalosan „Barátsági, együttműködési és partnerségi szerződés Ukrajna és az Oroszországi Föderáció között), több fontos kérdés mellett a felek el ismerték a határok sérthetetlenségét – ezeknek nagy része azonban nem volt kijelölve –, az országok területi egységének garantálását, valamint megállapodtak a gáztranzitról és Ukrajna gázszállítási adósságának átstrukturálásáról is. A szerződések azonban egy kiemelt jelentőségű, a kapcsolatokat mérgező problémát nem oldottak meg: ez pedig a Fekete-tengert az Azovi-tengerrel összekötő Kercsi szoros használatának kérdése – mutatott rá Seremet Sándor. Az orosz álláspont szerint a szorosnak és az Azovi-tengernek Oroszország és Ukrajna belvizeiként kell működnie, míg Kijev szabad vízi feltételkben gondolkozott inkább. A nézeteltérések odáig fajultak, hogy 2003 őszére egy fegyveres konfliktus kirobbanása sem volt elképzelhetetlen. Végül a feleknek ebben is sikerült megállapodniuk, azonban a Kercsi szoros egészen 2014-ig komoly biztonságpolitikai aggályokat vetett fel Moszkva számára, főleg Ukrajna NATO-hoz való közeledésének árnyékában.

Borítókép: Az orosz fekete-tengeri flotta egyik hajója Szevasztopolnál (Fotó: AFP/Viktor Drachev)