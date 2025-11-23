A brit miniszterelnök, Keir Starmer aktívan lobbizik Lengyelországnál azért, hogy a több milliárd eurós „Orka” tengeralattjáró-beszerzési program szerződését a svéd Saab vállalat kapja meg. A beszerzés célja a lengyel haditengerészet modernizálása, valamint a NATO-kapcsolatok erősítése az orosz-lengyel feszültségek fokozódása közepette.
Európa a tengereken is fokozott hadikészültségben
A brit miniszterelnök, Keir Starmer aktívan lobbizik Lengyelországnál azért, hogy a több milliárd eurós „Orka” tengeralattjáró-beszerzési program szerződését a svéd Saab vállalat kapja meg. A beszerzés célja a lengyel haditengerészet modernizálása, valamint a NATO-kapcsolatok erősítése az orosz-lengyel feszültségek fokozódása közepette.
A Reuters értesülései szerint Starmer és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson közös támogató levelet is aláírt, amelyet a Saab végső ajánlatához csatoltak.
A dokumentum célja az volt, hogy megerősítsék a két ország politikai elkötelezettségét, és hangsúlyozzák: a svéd tengeralattjárók hozzájárulnának a Balti-tenger térségének biztonságához.
A Saab szóvivője ehhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy a vállalat tengeralattjárói kifejezetten a Balti-tenger sajátos viszonyaihoz készülnek, ugyanakkor az Egyesült Királyság álláspontjára vonatkozó kérdéseket a brit hatóságokhoz irányította – írja a lap.
Az „Orka” program döntése várhatóan hamarosan megszületik, és a svéd ajánlat az egyik legesélyesebb a német és olasz versenytársakéval együtt. Mindhárom ország NATO- és EU-partner, így a beszerzés nem csupán katonai, hanem diplomáciai jelentőséggel is bír.
A háttérben azonban egyre élesebb a politika versengés az európai védelmi ipari megrendelésekért: a kontinens országai az orosz fenyegetés növekedése miatt sorra növelik katonai kiadásaikat, ami rendkívül értékessé teszi a több milliárd eurós fegyverzeti szerződéseket.
További Külföld híreink
A brit kormány számára az ügy egyszerre gazdasági és geopolitikai kérdés. Starmer célja, hogy az Egyesült Királyság minél nagyobb részt vállaljon az európai védelmi beszerzésekből, erősítse az ipart és új munkahelyeket teremtsen. A Babcock részvétele ebben kulcsszerepet játszhatna, hiszen a brit védelmi szektor komoly bevételre tehetne szert.
Ugyanakkor az ajánlat mögött erős politikai üzenet is rejlik: a brit–svéd együttműködés növelné a NATO keleti szárnyának biztonsági képességeit, miközben jelzi, hogy London továbbra is aktív szereplő kíván lenni Európa biztonságpolitikájában.
További Külföld híreink
Mindezek ellenére a döntés végső soron Varsó kezében van. Lengyelország olyan partnert keres, aki hosszú távon is megbízható, technológiailag fejlett rendszereket képes biztosítani, és hozzájárul az ország haditengerészeti kapacitásainak jelentős bővítéséhez. A svéd ajánlat versenyben van, de erős kihívói vannak Németország és Olaszország részéről, amelyek szintén hatalmas politikai és ipari háttérrel rendelkeznek.
Borítókép: Tengeralattjáró (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!