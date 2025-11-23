LengyelországOroszországEurópaKeir Starmertengeralattjáró programBalti-tengerorosz-ukrán háború

Európa a tengereken is fokozott hadikészült­ségben

A brit miniszterelnök, Keir Starmer aktívan lobbizik Lengyelországnál azért, hogy a több milliárd eurós „Orka” tengeralattjáró-beszerzési program szerződését a svéd Saab vállalat kapja meg. A beszerzés célja a lengyel haditengerészet modernizálása, valamint a NATO-kapcsolatok erősítése az orosz-lengyel feszültségek fokozódása közepette.

2025. 11. 23. 8:36
Tengeralattjáró Fotó: JENS BUTTNER Forrás: DPA
Keir Starmer aktívan lobbizik Lengyelországnál azért, hogy a több milliárd eurós „Orka" tengeralattjáró-beszerzési program szerződését a svéd Saab vállalat kapja meg. A beszerzés célja a lengyel haditengerészet modernizálása, valamint a NATO-kapcsolatok erősítése az orosz–lengyel feszültségek fokozódása közepette (Fotó: OLI SCARFF / POOL)
A Reuters értesülései szerint Starmer és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson közös támogató levelet is aláírt, amelyet a Saab végső ajánlatához csatoltak. 

A dokumentum célja az volt, hogy megerősítsék a két ország politikai elkötelezettségét, és hangsúlyozzák: a svéd tengeralattjárók hozzájárulnának a Balti-tenger térségének biztonságához.

 A Saab szóvivője ehhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy a vállalat tengeralattjárói kifejezetten a Balti-tenger sajátos viszonyaihoz készülnek, ugyanakkor az Egyesült Királyság álláspontjára vonatkozó kérdéseket a brit hatóságokhoz irányította – írja a lap.

Az „Orka” program döntése várhatóan hamarosan megszületik, és a svéd ajánlat az egyik legesélyesebb a német és olasz versenytársakéval együtt. Mindhárom ország NATO- és EU-partner, így a beszerzés nem csupán katonai, hanem diplomáciai jelentőséggel is bír. 

A háttérben azonban egyre élesebb a politika versengés az európai védelmi ipari megrendelésekért: a kontinens országai az orosz fenyegetés növekedése miatt sorra növelik katonai kiadásaikat, ami rendkívül értékessé teszi a több milliárd eurós fegyverzeti szerződéseket.

A brit kormány számára az ügy egyszerre gazdasági és geopolitikai kérdés. Starmer célja, hogy az Egyesült Királyság minél nagyobb részt vállaljon az európai védelmi beszerzésekből, erősítse az ipart és új munkahelyeket teremtsen. A Babcock részvétele ebben kulcsszerepet játszhatna, hiszen a brit védelmi szektor komoly bevételre tehetne szert. 

Ugyanakkor az ajánlat mögött erős politikai üzenet is rejlik: a brit–svéd együttműködés növelné a NATO keleti szárnyának biztonsági képességeit, miközben jelzi, hogy London továbbra is aktív szereplő kíván lenni Európa biztonságpolitikájában.

Mindezek ellenére a döntés végső soron Varsó kezében van. Lengyelország olyan partnert keres, aki hosszú távon is megbízható, technológiailag fejlett rendszereket képes biztosítani, és hozzájárul az ország haditengerészeti kapacitásainak jelentős bővítéséhez. A svéd ajánlat versenyben van, de erős kihívói vannak Németország és Olaszország részéről, amelyek szintén hatalmas politikai és ipari háttérrel rendelkeznek.

Borítókép: Tengeralattjáró (Fotó: AFP)

