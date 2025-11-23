A Reuters értesülései szerint Starmer és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson közös támogató levelet is aláírt, amelyet a Saab végső ajánlatához csatoltak.

A dokumentum célja az volt, hogy megerősítsék a két ország politikai elkötelezettségét, és hangsúlyozzák: a svéd tengeralattjárók hozzájárulnának a Balti-tenger térségének biztonságához.

A Saab szóvivője ehhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy a vállalat tengeralattjárói kifejezetten a Balti-tenger sajátos viszonyaihoz készülnek, ugyanakkor az Egyesült Királyság álláspontjára vonatkozó kérdéseket a brit hatóságokhoz irányította – írja a lap.

Az „Orka” program döntése várhatóan hamarosan megszületik, és a svéd ajánlat az egyik legesélyesebb a német és olasz versenytársakéval együtt. Mindhárom ország NATO- és EU-partner, így a beszerzés nem csupán katonai, hanem diplomáciai jelentőséggel is bír.