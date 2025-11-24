Fekete Péter visszatér

A holland Mikulás segítője évek óta támadás alatt állt. A tradicionális szerepet betöltő Fekete Péter figura, Zwarte Piet azért szúrta egyesek szemét, mert hagyományosan úgy jelenítik meg, hogy fehér bőrű emberek festik ki feketére az arcukat a szerep kedvéért, ezzel pedig a „blackface” jelenséget testesítik meg, ami sokak szerint sértő. És ha ez még nem lenne elég, a Fekete Péter-jelmezhez hozzátartozik a piros színű rúzs, nagy fülbevaló és afrikai stílusú paróka – hívja fel rá a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Zwarte Piet figurája évszázados hagyomány.

A holland Mikulás nem az Északi-sarkon él, hanem egy madridi palotában, ahol számos Fekete Péter gondoskodik róla. Évente egyszer, november második szombatján aztán gőzhajóra száll és Hollandiába megy, hogy néhány napot ott töltsön. Amikor megérkezik, általában a polgármester köszönti, a televízió is közvetíti az eseményt, és rengeteg gyerek is várja a parton. Ott egy fehér lóra ül, és a Fekete Péterek társaságában bevonul a városba.

December 5-ig marad Hollandiában, ez alatt az időszak alatt a gyerekek vizet és répát tesznek ki esténként a lónak, a Mikulás segédei pedig cserébe egyszer-egyszer apróságokat rejtenek a gyerekek cipőibe.

A „Kick Out Zwarte Piet” nevű formáció 2011-ben kezdett tüntetni a hagyomány ellen – mondván, Zwarte Piet figurája rasszista és kirekesztő. 2012-ben három célt tűztek ki. Az első kettő Fekete Péter hagyományának felszámolása, valamint a rasszizmussal, a rabszolgasággal és a gyarmati múlttal kapcsolatos oktatás javítása volt. A harmadik cél pedig az volt, hogy július 1-jét a rabszolgaság eltörlésének nemzeti megemlékezésévé tegyék.

Az évek során számos gyerekeknek szóló rendezvényt zavartak meg, idén azonban – mivel állításuk szerint majdnem tökéletesen elérték céljaikat – a szervezet feloszlott.

A Gates of Vienna írásából azonban kiderült, hogy nem ez az igazi oka a szervezet megszűnésének, hanem az, hogy csődbe mentek. Egy ideje már csökkent a támogatottságuk, idén pedig már arra sem volt pénzük, hogy kompjegyet vegyenek, hogy egy szigeten balhézzanak a Mikulás érkezésekor.

Ráadásul továbbra is sokan öltöznek be Zwarte Pietnek – a gyerekek legnagyobb örömére.

