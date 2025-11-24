HollandiaMikuláshagyomány

Fekete Péter visszatér

Nem tudták eltörölni az évszázados holland hagyományt, pedig évekig próbálkoztak.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 11. 24. 3:00
Fotó: RAMON VAN FLYMEN Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A holland Mikulás segítője évek óta támadás alatt állt. A tradicionális szerepet betöltő Fekete Péter figura, Zwarte Piet azért szúrta egyesek szemét, mert hagyományosan úgy jelenítik meg, hogy fehér bőrű emberek festik ki feketére az arcukat a szerep kedvéért, ezzel pedig a „blackface” jelenséget testesítik meg, ami sokak szerint sértő. És ha ez még nem lenne elég, a Fekete Péter-jelmezhez hozzátartozik a piros színű rúzs, nagy fülbevaló és afrikai stílusú paróka – hívja fel rá a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Zwarte Piet figurája évszázados hagyomány. 

A holland Mikulás nem az Északi-sarkon él, hanem egy madridi palotában, ahol számos Fekete Péter gondoskodik róla. Évente egyszer, november második szombatján aztán gőzhajóra száll és Hollandiába megy, hogy néhány napot ott töltsön. Amikor megérkezik, általában a polgármester köszönti, a televízió is közvetíti az eseményt, és rengeteg gyerek is várja a parton. Ott egy fehér lóra ül, és a Fekete Péterek társaságában bevonul a városba. 

December 5-ig marad Hollandiában, ez alatt az időszak alatt a gyerekek vizet és répát tesznek ki esténként a lónak, a Mikulás segédei pedig cserébe egyszer-egyszer apróságokat rejtenek a gyerekek cipőibe. 

A „Kick Out Zwarte Piet” nevű formáció 2011-ben kezdett tüntetni a hagyomány ellen – mondván, Zwarte Piet figurája rasszista és kirekesztő. 2012-ben három célt tűztek ki. Az első kettő Fekete Péter hagyományának felszámolása, valamint a rasszizmussal, a rabszolgasággal és a gyarmati múlttal kapcsolatos oktatás javítása volt. A harmadik cél pedig az volt, hogy július 1-jét a rabszolgaság eltörlésének nemzeti megemlékezésévé tegyék.

Az évek során számos gyerekeknek szóló rendezvényt zavartak meg, idén azonban – mivel állításuk szerint majdnem tökéletesen elérték céljaikat – a szervezet feloszlott. 

A Gates of Vienna írásából azonban kiderült, hogy nem ez az igazi oka a szervezet megszűnésének, hanem az, hogy csődbe mentek. Egy ideje már csökkent a támogatottságuk, idén pedig már arra sem volt pénzük, hogy kompjegyet vegyenek, hogy egy szigeten balhézzanak a Mikulás érkezésekor. 

Ráadásul továbbra is sokan öltöznek be Zwarte Pietnek – a gyerekek legnagyobb örömére. 

Borítókép: A Mikulás Hollandiába érkezik (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.