Trump elmondta, kap-e Tomahawk rakétát Ukrajna

Donald Trump a Fehér Házban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt.
Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani
– fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump azt is elmondta, hogy hosszú megfontolás után hozta meg a szankciós döntést két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse. A büntetőlépések hatályát illetően kijelentette: „reméljük, hogy nem lesznek életben túlságosan hosszú ideig, reméljük, hogy a háború lezárul”. Szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentett be két meghatározó orosz olajipari nagyvállalat, a Rosnyeft és a Lukoil ellen szankciót.
Az elnök megismételte kedden is hangoztatott véleményét, hogy mind az ukrán, mind az orosz fél békét akar, és egyben kifejezte meggyőződését, hogy sikerül pontot tenni az ukrajnai konfliktus végére.