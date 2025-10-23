Donald Trumpbékecsúcselnök

Trump elmondta, kap-e Tomahawk rakétát Ukrajna

Az Egyesült Államoknak nincs szándékában nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajna rendelkezésére bocsátani - mondta az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump arról is beszélt Mark Ruttével közös sajtótájékoztatóján, hogy később tartják meg tervezett találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 9:31
Donald Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Donald Trump a Fehér Házban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. 

Donald Trump és Mark Rutte Fotó: JIM WATSON / AFP
Donald Trump és Mark Rutte Fotó: JIM WATSON / AFP

Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani

fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump azt is elmondta, hogy hosszú megfontolás után hozta meg a szankciós döntést két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse. A büntetőlépések hatályát illetően kijelentette: „reméljük, hogy nem lesznek életben túlságosan hosszú ideig, reméljük, hogy a háború lezárul”. Szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentett be két meghatározó orosz olajipari nagyvállalat, a Rosnyeft és a Lukoil ellen szankciót. 

Az elnök megismételte kedden is hangoztatott véleményét, hogy mind az ukrán, mind az orosz fél békét akar, és egyben kifejezte meggyőződését, hogy sikerül pontot tenni az ukrajnai konfliktus végére. 

Kifejtette, hogy a közelmúltban nyolc háborús konfliktus lezárását sikerült elérni, és egy maradt hátra, az orosz–ukrán háború. Donald Trump újságírói kérdésre megismételte, hogy az Egyesült Államoknak nincs szándékában nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajna rendelkezésére bocsátani. Érvként azt említette, hogy a Tomahawk kezelésének elsajátítása legkevesebb hat hónap, de inkább egy év intenzív kiképzést igényel, és hangsúlyozta, hogy nagyon összetett eszközökről van szó. 

Az egyedüli mód, hogy a Tomahawkot kilőjék az, hogy mi indítjuk el, mi pedig ezt nem fogjuk megtenni

– jelentette ki az amerikai elnök, hozzáfűzve, hogy az Egyesült Államok nem fog másokat kiképezni a rakéta használatára. Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel, és reményét fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatokat érintő sok „kétségre” sikerül választ találniuk. Az amerikai elnök elmondta, hogy három országot érintő ázsiai utazást tesz, amelynek állomásai között szerepel Dél-Korea mellett Japán és Malajzia – közölte az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: Jim Watson/AFP)

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

