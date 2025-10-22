Rossz hír a háborúpártiaknak – erről tárgyalt Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel

Szijjártó Péter a Marco Rubióval folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy egy kiváló hangulatú találkozón vannak túl, amely hosszabbra sikeredett az előre tervezettnél, de ennek jó oka volt, hiszen egyrészt a béketörekvésekkel kapcsolatos kérdéseket, másrészt Orbán Viktor miniszterelnök közelgő washingtoni látogatásával kapcsolatos témákat is át kellett beszélni.

Rossz hír a háborúpártiaknak, és jó hír mindazoknak, akik békére vágynak, hogy az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcs megrendezésére vonatkozó terveiket. Az amerikaiak egyáltalán nem mondtak le arról, hogy egy békecsúcsra kerüljön sor. Az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, hogy mikor kerüljön sor a csúcstalálkozóra

– emelte ki a külügyminiszter.

Mint mondta, Marco Rubio elmondta neki, hogy

az amerikaiak úgy szeretnék megrendezni ezt a csúcstalálkozót, úgy szeretnék, ha ez a csúcstalálkozó létrejönne, hogy az valódi eredményt tudna hozni, hogyha annak lenne valami olyan eredménye, amely mindenki számára megnyugtató, és amely közelebb tudja hozni a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában.

– Tehát az nem kérdés, hogy akarnak-e béke-csúcstalálkozót. Az sem kérdés, hogy lesz-e. A kérdés az időzítés, a kérdés, hogy mikorra sikerül az előkészítést olyan fázisba hozni, hogy ez a béke-csúcstalálkozó egészen biztosan valami pozitív eredménnyel tudjon végződni a béketeremtés szempontjából – mondta Szijjártó Péter, és hozzátette: „Ez azt is jelenti, hogy az előkészületek folyamatosak. Tehát hamisak azok a hírek, álhírek, azok a híresztelések, amelyek arról szóltak, hogy itt megszakadtak volna a tárgyalások, feladták volna az előkészületeket, ennyi lett volna az egész, ez nem igaz. Ez hazugság, ez álhír, ez egy olyan híresztelés, aminek nem szabad hitelt adni. Az előkészítés továbbra is zajlik.”

A magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy a brüsszeli mainstream vágyaival ellentétben az amerikaiak nem akarják eszkalálni a háborút.

Azt is kiemelte: az amerikaiak továbbra is nagyon nagyra becsülik, értékelik Magyarország békepárti politikáját, Marco Rubio ezt most is megerősítette. Nagyra értékelik, hogy Magyarország minden létező módon próbál hozzájárulni a béke megteremtéséhez Közép-Európában.