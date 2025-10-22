Budapesti békecsúcsMarco RubioSzijjártó Péter

Rossz hír a háborúpártiaknak – erről tárgyalt Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel

Rossz hír a háborúpártiaknak, és jó hír mindazoknak, akik békére vágynak, hogy az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcs megrendezésére vonatkozó terveiket – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 21:56
Szijjártó Péter a Marco Rubióval folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy egy kiváló hangulatú találkozón vannak túl, amely hosszabbra sikeredett az előre tervezettnél, de ennek jó oka volt, hiszen egyrészt a béketörekvésekkel kapcsolatos kérdéseket, másrészt Orbán Viktor miniszterelnök közelgő washingtoni látogatásával kapcsolatos témákat is át kellett beszélni. 

Rossz hír a háborúpártiaknak, és jó hír mindazoknak, akik békére vágynak, hogy az amerikaiak egyáltalán nem adták fel a békecsúcs megrendezésére vonatkozó terveiket. Az amerikaiak egyáltalán nem mondtak le arról, hogy egy békecsúcsra kerüljön sor. Az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, hogy mikor kerüljön sor a csúcstalálkozóra

– emelte ki a külügyminiszter. 

Mint mondta, Marco Rubio elmondta neki, hogy 

az amerikaiak úgy szeretnék megrendezni ezt a csúcstalálkozót, úgy szeretnék, ha ez a csúcstalálkozó létrejönne, hogy az valódi eredményt tudna hozni, hogyha annak lenne valami olyan eredménye, amely mindenki számára megnyugtató, és amely közelebb tudja hozni a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában. 

– Tehát az nem kérdés, hogy akarnak-e béke-csúcstalálkozót. Az sem kérdés, hogy lesz-e. A kérdés az időzítés, a kérdés, hogy mikorra sikerül az előkészítést olyan fázisba hozni, hogy ez a béke-csúcstalálkozó egészen biztosan valami pozitív eredménnyel tudjon végződni a béketeremtés szempontjából – mondta Szijjártó Péter, és hozzátette: „Ez azt is jelenti, hogy az előkészületek folyamatosak. Tehát hamisak azok a hírek, álhírek, azok a híresztelések, amelyek arról szóltak, hogy itt megszakadtak volna a tárgyalások, feladták volna az előkészületeket, ennyi lett volna az egész, ez nem igaz. Ez hazugság, ez álhír, ez egy olyan híresztelés, aminek nem szabad hitelt adni. Az előkészítés továbbra is zajlik.” 

A magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy a brüsszeli mainstream vágyaival ellentétben az amerikaiak nem akarják eszkalálni a háborút. 

Azt is kiemelte: az amerikaiak továbbra is nagyon nagyra becsülik, értékelik Magyarország békepárti politikáját, Marco Rubio ezt most is megerősítette. Nagyra értékelik, hogy Magyarország minden létező módon próbál hozzájárulni a béke megteremtéséhez Közép-Európában. 

– Abszolút barátként és szövetségesként kezelnek minket, és ez igaz kormányzati intézményi szinten, és igaz személyi vonatkozásban is – emelte ki a tárcavezető. 

Azt most is elmondta a kollégám, hogy az Egyesült Államok elnöke, Magyarország miniszterelnökét abszolút a barátjának, a szövetségesének tartja, és nagyon várják egyébként a miniszterelnök látogatását majd november elején itt Washingtonban

– tette hozzá Szijjártó Péter. 

A tárcavezető arra is kitért, hogy Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásán a béketeremtés kérdése szintén napirenden szerepel majd. – Hiszen ahogy ma is az amerikai kollégám számított a véleményemre, a meglátásaimra, úgy az amerikai elnök is számít miniszterelnök úr meglátásaira, miniszterelnök úr véleményére – tette hozzá. 

A miniszterelnöki látogatáskor egy nagy, a gazdaság és az energia terén a magyar–amerikai együttműködést új dimenzióba léptető megállapodást fogunk kötni. Ennek a részleteit a mai napon sikerült is tisztázni. Abszolút egybehangzik a szándék magyar és amerikai részről is, hogy ez a nagy átfogó gazdasági, energetikai együttműködési program létrejöjjön közöttünk

– emelte ki Szijjártó Péter. 

A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy növekvő mértékben használjon nukleáris energiát a jövőben, hiszen a megnövekedő villamosáram-igényt az országban olcsón, környezetet kímélő módon, megbízhatóan, stabilan a nukleáris energiával lehet kielégíteni. A nukleáris kapacitások bővítésében pedig számítunk az amerikaiakra. 

Arra is emlékeztetett, a jó gazdasági együttműködést mutatja az is, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta kilenc amerikai beruházást jelentettek be, és még idén mintegy százmilliárd forintnyi amerikai beruházás bejelentése várható. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

