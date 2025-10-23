Szijjártó Péter: Más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából szervezett nagykövetségi fogadáson arról beszélt, hogy hatvankilenc éve a magyar nép világos üzenetet küldött a világnak, miszerint „semmilyen áron nem hajlandó feladni a szabadságát és szuverenitását”, ezért adóznak tisztelettel máig világszerte a felkelés hőseinek.
Az 1956-os magyarok szabad és szuverén országot akartak, világossá tették, hogy a diktatúrának nincs gyökere, nincs hagyománya Magyarországon, valamint demonstrálták, hogy milyen hatalmas erő rejlik a nemzeti egységben" - jelentette ki. "A magyar nép új irányt szabott, és noha a forradalmat kegyetlenül leverték, az akkori hősies helytállás segített minket abban, hogy túléljük a diktatúrát, és végül 1990-ben visszanyerjük a szabadságunkat és függetlenségünket
– tette hozzá.