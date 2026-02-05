Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

UkrajnakészülEurópaorosz-ukrán háború

Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó

Európa valójában háborúra készül Oroszországgal – állítja egy felvételen Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki szerint a diplomáciai nyelv mögött egyre nyíltabb katonai felkészülés zajlik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 12:26
Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter Fotó: Facebook
„De egész Európa készül – jó, nem egész Európa, rendben –, minden józanul gondolkodó ember Európában Oroszország feltartóztatására készül. Ha emberi nyelven, nem diplomatikusan fogalmazunk: háborúra készülnek Oroszországgal szemben” – mondta Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere egy felvételen.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere Forrás: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy áprilisban eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarnak-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarnak maradni belőle.

– Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Ez ilyen egyszerű. Sajnos az a helyzet, hogy a dolgok leegyszerűsödtek. Háborúba akar menni Európa, ezt eldöntötték, ez látszik. Mindent erre tesznek fel – adta válaszul Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mi a választás tétje. 

A honvédelmi miniszter a Fidesz-kongresszuson arról szólt, hogy Európában a háborúról nem csak beszélnek, most már soroznak, most már háborús intézkedéseket hoznak, most már hadikölcsönt nyújtanak.

– Eldöntötték. Megvan hozzá a magyarországi lerakatuk. Látható, hogy nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – hangsúlyozta a miniszter Magyar Péterre és a Tisza Pártra célozva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarnak-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarnak maradni belőle.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

–  Ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Európa talán legerősebb politikusa – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.

Oroszország évek óta jelzi kifogásait bizonyos döntésekkel szemben, a Nyugat azonban nem hátrál. A vörös vonal sorozatos átlépése után kérdéses, mikor jön el az a pont, amikor az orosz reakció már nem marad pusztán figyelmeztetés. Európa pillanatok alatt belesodródhat a háborúba, ha mindent így folytat.

Borítókép: Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

