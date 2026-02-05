Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó

– Eldöntötték. Megvan hozzá a magyarországi lerakatuk. Látható, hogy nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – hangsúlyozta a miniszter Magyar Péterre és a Tisza Pártra célozva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarnak-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarnak maradni belőle.

Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

– Ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Európa talán legerősebb politikusa – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.

Oroszország évek óta jelzi kifogásait bizonyos döntésekkel szemben, a Nyugat azonban nem hátrál. A vörös vonal sorozatos átlépése után kérdéses, mikor jön el az a pont, amikor az orosz reakció már nem marad pusztán figyelmeztetés. Európa pillanatok alatt belesodródhat a háborúba, ha mindent így folytat.