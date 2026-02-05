„De egész Európa készül – jó, nem egész Európa, rendben –, minden józanul gondolkodó ember Európában Oroszország feltartóztatására készül. Ha emberi nyelven, nem diplomatikusan fogalmazunk: háborúra készülnek Oroszországgal szemben” – mondta Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere egy felvételen.
Ukrajna volt külügyminisztere: Európa háborúra készül Oroszországgal + videó
Európa valójában háborúra készül Oroszországgal – állítja egy felvételen Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki szerint a diplomáciai nyelv mögött egyre nyíltabb katonai felkészülés zajlik.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy áprilisban eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarnak-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarnak maradni belőle.
– Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Ez ilyen egyszerű. Sajnos az a helyzet, hogy a dolgok leegyszerűsödtek. Háborúba akar menni Európa, ezt eldöntötték, ez látszik. Mindent erre tesznek fel – adta válaszul Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mi a választás tétje.
A honvédelmi miniszter a Fidesz-kongresszuson arról szólt, hogy Európában a háborúról nem csak beszélnek, most már soroznak, most már háborús intézkedéseket hoznak, most már hadikölcsönt nyújtanak.
– Eldöntötték. Megvan hozzá a magyarországi lerakatuk. Látható, hogy nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – hangsúlyozta a miniszter Magyar Péterre és a Tisza Pártra célozva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarnak-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarnak maradni belőle.
– Ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Európa talán legerősebb politikusa – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.
Oroszország évek óta jelzi kifogásait bizonyos döntésekkel szemben, a Nyugat azonban nem hátrál. A vörös vonal sorozatos átlépése után kérdéses, mikor jön el az a pont, amikor az orosz reakció már nem marad pusztán figyelmeztetés. Európa pillanatok alatt belesodródhat a háborúba, ha mindent így folytat.
Borítókép: Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter (Fotó: Facebook)
