Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára politikailag kedvezőbb lehet a háború elvesztése, mint egy olyan békemegállapodás elfogadása, amely területfeladással járna – írta Ted Snider az American Conservative hasábjain. A megállapításra Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán összefoglalva az okokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 10:24
Gitanas Nauseda litván elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Zelenszkijnek a háború elvesztése előnyösebb, mint a békemegállapodás megkötése, Amerikára és Európára hárítja majd a felelősséget – osztotta meg Deák Dániel a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Az érvelés szerint Volodimir Zelenszkij a háború során olyan ígéreteket tett az ukrán társadalomnak, amelyek mára politikai csapdává váltak. Azt ígérte, hogy Ukrajna visszafoglalja az összes elveszített területet, és elnyeri a NATO-tagságot. Ennyi halál és szenvedés után azonban nehéz lenne elfogadtatni egy olyan békemegállapodást, amely további területek feladásával jár, és nem biztosítja a megígért, visszafordíthatatlan NATO-utat.

Miközben Zelenszkij a tárgyalóasztalnál elutasítja a területi engedményeket, a csatatéren Ukrajna folyamatosan veszít területeket. A Donbászban az ukrán ellenőrzés alatt álló területek aránya jelentősen csökkent, és az orosz erők más régiókban is előrenyomulnak. Így azok a területek, amelyeket politikailag nem hajlandók feladni, a háború során mégis elvesznek.

Az elemzés szerint egy területfeladással járó békemegállapodás esetén Zelenszkij viselné a politikai felelősséget. Ha viszont Ukrajna elveszíti a háborút, a felelősség az Egyesült Államokra és Európára hárítható. 

Ez magyarázhatja, miért nem születik megállapodás: a tárgyalások a területi kérdések miatt holtpontra jutottak, miközben ezek a területek a harctéren így is elvesznek. 

Tehát, a The American Conservative cikkében ezért hangsúlyozza, Volodimir Zelenszkij számára politikailag kedvezőbb lehet a háború elvesztése, mint a béke megkötése.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság korábban a diplomácia feladására és a háború folytatására ösztönözte Ukrajnát, ám később nem biztosította a szükséges támogatást. 

Európa szintén harcra buzdított, de pénzügyi, katonai és politikai értelemben sem volt képes pótolni az amerikai szerepvállalást, és a béketárgyalásokból is kiszorult.

 Zelenszkij ezért mindkét félre rá tudja hárítani a felelősséget, miközben a háború tovább zajlik, és Ukrajna folyamatosan veszít területeket.

Borítókép: Gitanas Nauseda litván elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

