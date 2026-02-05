Az érvelés szerint Volodimir Zelenszkij a háború során olyan ígéreteket tett az ukrán társadalomnak, amelyek mára politikai csapdává váltak. Azt ígérte, hogy Ukrajna visszafoglalja az összes elveszített területet, és elnyeri a NATO-tagságot. Ennyi halál és szenvedés után azonban nehéz lenne elfogadtatni egy olyan békemegállapodást, amely további területek feladásával jár, és nem biztosítja a megígért, visszafordíthatatlan NATO-utat.

Miközben Zelenszkij a tárgyalóasztalnál elutasítja a területi engedményeket, a csatatéren Ukrajna folyamatosan veszít területeket. A Donbászban az ukrán ellenőrzés alatt álló területek aránya jelentősen csökkent, és az orosz erők más régiókban is előrenyomulnak. Így azok a területek, amelyeket politikailag nem hajlandók feladni, a háború során mégis elvesznek.

Az elemzés szerint egy területfeladással járó békemegállapodás esetén Zelenszkij viselné a politikai felelősséget. Ha viszont Ukrajna elveszíti a háborút, a felelősség az Egyesült Államokra és Európára hárítható.