Amerikai kiképzés, valós vészhelyzet – Az Egyesült Államokban bizonyított a magyar helikopterpilóta

Kilenc hónap az Egyesült Államokban, napi többórás repülések, valódi vészhelyzetek és egy olyan kiképzési rendszer, ahol az amerikai katonai helikopterpilóták pályája is kezdődik – a Magyar Honvédség történetében Donáth Ádám hadnagy az elsők között vehetett részt az amerikai hadsereg helikopterpilóta-képzésén, amely nemcsak emberileg volt hatalmas élmény, hanem szakmailag is különlegesnek számít. Az interjúban arról beszélgettünk, milyen érzés lezárni egy életre szóló időszakot, miben más az amerikai és a magyar kiképzés, mik voltak a legveszélyesebb helyzetek és hogyan válik egy gyerekkori álom hivatássá.

Donáth Ádám hadnagy (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

– Már ötéves korom óta tudom, hogy pilóta akarok lenni. 2013-ban jártam a kecskeméti repülőnapon, amikor eldöntöttem, hogy katonai repüléssel szeretnék foglalkozni – idézte fel a hadnagy, hozzátéve: így mikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2018-ban újraindult a pilótaképzés, magától értetődő volt, hogy oda adja majd be a jelentkezését.

Szigorú napirend

Elmondása szerint 2021-ben nyert felvételt, majd 2024 nyarán tudta meg, hogy négy társával együtt kiválasztották, és ősszel utaznak ki az amerikai képzésre, az alabamai Fort Rucker bázisra. – Ami első benyomásra lenyűgöző volt, az a rendelkezésre álló erőforrások mennyisége, amely megmutatkozott a kiképzőhelikopterek számában is. Így bármilyen meghibásodás történt a gépünkkel, átültünk egy másik helikopterbe, és végre tudtuk hajtani a feladatot – magyarázta.

A kiképzés egészét folyamatos tanulás jellemezte, szigorúan felépített napirenddel. Egy-egy osztály nagyjából ötven főből állt, amelyet két csoportra osztottak: míg az egyik a reggeli órákban repült, a másik délután teljesítette a gyakorlati feladatokat – mindezt pedig elméleti, úgynevezett akadémiai oktatás egészítették ki. Donáth Ádám külön kiemelte a képzés azon sajátosságát, hogy

a pilótajelöltek kettesével voltak beosztva egy oktatóhoz. Ő társnak egy amerikai pilótajelöltet kapott.

– Összesen három órát repültünk nagyjából mindennap, másfél órás felosztásban. Amíg egyikünk vezetett, addig a másikunk hátul ült és segített a feladatlista teljesítésében, számolta a tüzelőanyag-fogyasztást, illetve figyelte a légteret is – fejtette ki.