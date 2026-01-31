Drónok, kibervédelem, válságszimulációk – így reagált az NKE az orosz–ukrán háborúra

– Idén lesz 15 éve annak, hogy megszületett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról szóló országgyűlési döntés. Hogyan készül erre az intézmény?

– Az NKE elmúlt 15 éve hazánk elmúlt 15 évéről is szól. Egyetemünk évről évre történő fejlődése és az elért igen jelentős eredmények elválaszthatatlanok az elmúlt 15 év kormányzati törekvéseitől, eredményeitől és sikereitől, hiszen az NKE-nek a közszolgálati felsőoktatás egyik legfontosabb intézményeként legfőbb hivatása hazánk közszolgálati szakembereinek, vezetőinek a képzése. Ezért alapításunk 15. évfordulóját egy olyan programsorozattal szeretnénk megünnepelni, amelyen ennek a 15 évnek a magyar társadalom érdekében elért eredményeit mutatnánk be meghívott állami vezetők, egyetemi oktatóink és más neves szakemberek részvételével zajló eseményeken.

– Eddig mit lehet tudni erről a programsorozatról?

– A tervezett programok célja, hogy az egyetem oktatási és kutatási tevékenységi körébe tartozó előadások, panelbeszélgetések révén adjuk összegzését az elmúlt 15 év hazánk érdekében elért közszolgálati sikereinek. Így szó lesz hazánk meghatározó szerepéről a nemzetközi folyamatokban, az elmúlt évek rendkívül jelentős biztonsági kihívásairól és az azokra adott, a magyar emberek mindennapi védelmét szolgáló állami intézkedésekről, a haderőreformról, a pedagógusok életpályamodelljéről, valamint meghatározó állami infrastrukturális beruházásokról is. Emellett családi napokkal, hagyományőrző huszárfelvonulással, fotókiállítással, jubileumi futóversennyel, illetve campustúrákkal is várjuk a szélesebb nyilvánosságot.

Deli Gergely elmondta, az NKE egy különleges programsorozattal ünnepli meg az évfordulót (Fotó: Havran Zoltán)

– Már több éve tart a Ludovika Campusnak a kiépítése, jelenleg hogy áll a projekt?

– A Ludovika Campus állami beruházás záró elemeként szolgáló épületkomplexumnak 2026 tavaszán lesz az ünnepélyes átadása. Tavaly elkészült a szerkezete, amely az egyetem tanárképzésének elhelyezése szempontjából nélkülözhetetlen lesz majd, emellett helyet ad a Katasztrófavédelmi Intézetnek és a Nemzetbiztonsági Intézetnek is. Egyetemünk mindig is kiemelt feladatának tekintette Józsefváros egy részének megszépítését is és azt, hogy a Ludovika Campus elérhető legyen a lakosság részére kulturális, rekreációs célokra. A létesítmény ezért is nagyon fontos mérföldkő lesz.