Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország számára kulcsfontosságú az Izraellel való együttműködés+ videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban számolt be arról, hogy a világpolitikai és biztonsági környezet gyors átalakulása közepette Izrael egyre fontosabb szerepet játszik, és Magyarország számára is kiemelt jelentőségű partner. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország és Izrael barátsága az elmúlt években tovább erősödött, és Izrael minden helyzetben számíthatott Magyarország támogatására. Mint mondta,

a Tel-Avivban folytatott tárgyaláson tovább mélyítették a két ország katonai kapcsolatait, valamint a védelmi ipari együttműködést, amely az elmúlt években jelentős növekedést mutatott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Izrael a jövő katonai technológiáit fejleszti és alkalmazza, amelyekből Magyarország is profitálhat a honvédség fejlesztése és a védelmi ipar megerősítése során. Ennek érdekében tartotta fontosnak a személyes egyeztetést az izraeli védelmi miniszterrel.

A miniszter úgy fogalmazott:

a békéhez erő szükséges, ezért Magyarország folytatja a honvédelmi képességek fejlesztését és a nemzetközi partnerségek elmélyítését.

Mint azt lapunk is megírta, kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, a védelmi technológiák fejlődéséről fog tárgyalni az izraeli védelmi miniszterrel Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ma reggel tudatta a közösségi oldalán, hogy Izraelbe utazik.

