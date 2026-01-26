Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

szalay - bobrovniczky kristófmagyarországizrael

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország számára kulcsfontosságú az Izraellel való együttműködés+ videó

A megszokott világrend a szemünk előtt alakul át, amelyben Izrael meghatározó szerepet tölt be – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Tel-Avivban, az izraeli védelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 18:49
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelben tárgyalt Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban számolt be arról, hogy a világpolitikai és biztonsági környezet gyors átalakulása közepette Izrael egyre fontosabb szerepet játszik, és Magyarország számára is kiemelt jelentőségű partner. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország és Izrael barátsága az elmúlt években tovább erősödött, és Izrael minden helyzetben számíthatott Magyarország támogatására. Mint mondta,

a Tel-Avivban folytatott tárgyaláson tovább mélyítették a két ország katonai kapcsolatait, valamint a védelmi ipari együttműködést, amely az elmúlt években jelentős növekedést mutatott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Izrael a jövő katonai technológiáit fejleszti és alkalmazza, amelyekből Magyarország is profitálhat a honvédség fejlesztése és a védelmi ipar megerősítése során. Ennek érdekében tartotta fontosnak a személyes egyeztetést az izraeli védelmi miniszterrel.

A miniszter úgy fogalmazott: 

a békéhez erő szükséges, ezért Magyarország folytatja a honvédelmi képességek fejlesztését és a nemzetközi partnerségek elmélyítését.

Mint azt lapunk is megírta, kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, a védelmi technológiák fejlődéséről fog tárgyalni az izraeli védelmi miniszterrel Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ma reggel tudatta a közösségi oldalán, hogy Izraelbe utazik.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf  Izraelben tárgyalt (Forrás: Facebook)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

