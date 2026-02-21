Magyar Péter hatalomra juttatása a cél – az ukrán elemző nemzetközi beavatkozásról beszélt + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

Újabb ukrán elemző állt ki nyíltan a Tisza mellett. Artem Bronzsukov egy interjúban arról beszélt, hogy politikai és titkosszolgálati szinten olyan országok, mint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság mindent megtesznek azért, hogy „egészséges, pro-európai politikai erők” kerüljenek hatalomra. A politológus lényegében lesajnálta a magyar miniszterelnök támogatóit, amikor azt állította: a középfokú végzettségűek, a falvakban élők és az alacsonyabb jövedelmű emberek azért állnak mögötte, mert szerinte nincs lehetőségük jólétben élni. Egyértelmű, hogy az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:06
Artem Bronzsukov politológus, a Politika Analitikai Központ igazgatóhelyettese egy videóban arról beszélt, hogy a magyar és a nemzetközi vállalatok teljes mértékben Magyar Péter mellett sorakoznak fel. Meggyőződése szerint Magyarország új korszakba léphet a megújuló Európai Unióban, remélhetőleg Ukrajna részvételével együtt. Úgy látja, hogy Budapest és Kijev kétoldalú kapcsolatai nemcsak jó esélyekkel indulnának, hanem közös politikai célok mentén is megerősödnének, az Európai Unió megújítása és megerősítése érdekében. 

Magyar Péter hatalomra juttatása a cél – az ukrán elemző nemzetközi beavatkozásról beszélt
Az EU jelenleg átalakuló, új szintre lépő időszakát éli, ami együtt jár a magyar erőviszonyok változásával is

– vélekedett Bronzsukov. Azt mondta, olyan híreket olvasott, hogy München után az európaiak úgy döntöttek: nem bírálják a hivatalban lévő magyar miniszterelnököt. Ugyanakkor meggyőződése, hogy politikai és titkosszolgálati szinten olyan országok, mint Franciaország, Németország, sőt még Nagy-Britannia is, minden lehetséges eszközt mérlegelnek a kormányváltás érdekében azért, hogy „egészséges, Európa-párti fiatalok” válthassák Orbánt ezen a poszton, amely – megfogalmazása szerint – nemcsak Ukrajna számára jelent kézzelfogható problémát, hanem az Európai Unió fejlődését is akadályozza.

Úgy fogalmazott: „általánosságban a magyarországi választási térkép meglehetősen egyszerű”. 

Szerinte a középfokú végzettségűek, a falvakban élők, illetve az alacsonyabb jövedelmű emberek támogatják a magyar miniszterelnököt, mert bizonyos értelemben nincs lehetőségük jólétben élni.

A folytatásban azt állította, hogy „Orbán populista jelszavai a jótékonyságra épülnek”. Hozzátette ugyanakkor: ha a nagyvárosokat nézzük, a felsőfokú végzettségűek, a saját vállalkozást vezetők, a globális világ részét képező emberek „mind a jelenlegi miniszterelnök ellen szólalnak fel”.

Úgy fogalmazott: „Orbán Viktor távozása a miniszterelnöki posztról nagy plusz lenne Ukrajna számára”, mert – állítása szerint – Orbán „a fő antagonistájuk”.

Hozzátette: „Baba Yaga minden kezdeményezés ellen van”, a szankcióktól kezdve egészen Ukrajna európai uniós csatlakozásáig. Szerinte, ha „nem lenne ilyen ellenségük”, hanem egy szomszédos partnerük lenne – amely feltehetően Magyarország lehetne, ha Magyar Péter hatalomra kerül –, közvetlen politikai előnyökkel járna. Ilyennek nevezte például az Európai Unióhoz való csatlakozást.

Azt mondta: „Kijev és Budapest barátsága mindkét fél számára előnyös lenne”, gazdasági és politikai értelemben egyaránt lendületet adna mindkét oldalnak. 

A politológus hangsúlyozta, hogy „nagyon fontos a gazdasági láncok kiépítése is”, és szerinte az együttműködés kilátásai „meglehetősen szélesek”. Úgy fogalmazott, hogy „mindkét oldalon minden adekvát erő” tisztában van azzal: egy erős magyar–ukrán partnerség sokkal kedvezőbb lenne annál, „amit Orbán alatt látunk”. Szerinte Orbán Viktor nem Magyarország érdekeit képviseli, hanem a támogatóit szolgálja. Úgy fogalmazott, hogy ezek a támogatók pénzzel és olajjal tartják fenn a rendszerét, miközben szemben állnak az európai civilizációval, és azon dolgoznak, hogy gyengítsék azt.

Magyar Pétert várják győztesnek

Korábban Makszim Nesvitalov ukrán politológus is nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette, és kijelentette: Magyarország jelenlegi miniszterelnöke szerinte nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának árt. 

Orbán nyíltan ártalmas szereplő, nemcsak Ukrajnának és az európai perspektíváinknak árt, hanem az egész európai egységnek is, a harmadik világháború forró szakaszának küszöbén

– mondta, majd Nesvitalov így folytatta:

Nyilvánvaló, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy Európa egységes legyen, erős legyen, egyhangú legyen. Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos!

