Artem Bronzsukov politológus, a Politika Analitikai Központ igazgatóhelyettese egy videóban arról beszélt, hogy a magyar és a nemzetközi vállalatok teljes mértékben Magyar Péter mellett sorakoznak fel. Meggyőződése szerint Magyarország új korszakba léphet a megújuló Európai Unióban, remélhetőleg Ukrajna részvételével együtt. Úgy látja, hogy Budapest és Kijev kétoldalú kapcsolatai nemcsak jó esélyekkel indulnának, hanem közös politikai célok mentén is megerősödnének, az Európai Unió megújítása és megerősítése érdekében.

Magyar Péter hatalomra juttatása a cél – az ukrán elemző nemzetközi beavatkozásról beszélt (Fotó: AFP)

Az EU jelenleg átalakuló, új szintre lépő időszakát éli, ami együtt jár a magyar erőviszonyok változásával is

– vélekedett Bronzsukov. Azt mondta, olyan híreket olvasott, hogy München után az európaiak úgy döntöttek: nem bírálják a hivatalban lévő magyar miniszterelnököt. Ugyanakkor meggyőződése, hogy politikai és titkosszolgálati szinten olyan országok, mint Franciaország, Németország, sőt még Nagy-Britannia is, minden lehetséges eszközt mérlegelnek a kormányváltás érdekében azért, hogy „egészséges, Európa-párti fiatalok” válthassák Orbánt ezen a poszton, amely – megfogalmazása szerint – nemcsak Ukrajna számára jelent kézzelfogható problémát, hanem az Európai Unió fejlődését is akadályozza.