Orbán Viktor győzelmére fogad az ukrán elemző

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben egy ukrán elemző beszél a magyar választással kapcsolatos várakozásairól. Az Orbán Balázs által megosztott felvételen Bogdan Popov arról beszél, hogy nem hisz az „Európa-párti, forráshajhász közvélemény-kutatók” méréseinek, azonban arról is megosztott néhány gondolatot, hogy hogyan kellene szerinte Orbán Viktor miniszterelnököt eltávolítani a hatalomból.

Az ukrán elemző szerint a kormánypárt győzni fog, azonban lenne ötlete Orbán Viktor eltávolítására. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

A felvételen az ukrán elemző egyértelműen kijelenti, hogy délibábot kergető, forráshajhász közvélemény-kutatók mérik a kormánypártok vereséget, ezekben azonban ő nem bízik. Popov szerint ugyanis a Fidesz–KDNP továbbra is stabil szavazóbázissal rendelkezik, amelyet nagyon nehéz bármilyen formában megingatni.

Az Orbán Balázs által megosztott videón egyébként az elemző arról is beszél, hogy ha valóban „rendszerváltó” hangulat lenne, akkor természetesen az ukrán szolgálatok tudnának akciót szervezni, egy pszichológiai, esetleges információs művelet segítségével pedig tudnák támogatni a folyamatot.

Popov egyébként a videó végén arról beszél, hogy szerinte Ukrajnának továbbra is együtt kell majd élni Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarország élén, akit ő nagyvonalúan „varangynak” nevez a felvételen. „Semmi baj. Majd valahogy kezeljük” – fogalmaz a felvétel végén.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)