Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Börtönnel fenyegették meg Orbán Viktort az ukránok, Putyint is emlegették

Újabb súlyos és példátlan kijelentéseket tett egy ukrán politológus a magyar miniszterelnökről. Mikola Davidjuk egy nyilatkozatában „putyini ördögnek” nevezte Orbán Viktort, és azt állította: nem elegendő a kormányfő leváltása, hanem vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 10:54
Mikola Davidjuk ukrán politológus Forrás: Facebook/Mikola Davidjuk
Mikola Davidjuk szerint először politikai vereséget kell mérni a magyar miniszterelnökre, ezt követően pedig felelősségre vonásnak kell következnie.

Mikola Davidjuk ukrán politológus (Forrás: Ukrajinszka Pravda)

El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie és börtönbe kell kerülnie

– mondta az ukrán politológus.

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni, akkor az ügyeket majd kivizsgálják a mieink vagy az európaiak, de ennek a „putyini ördögnek” börtönben a helye nem pedig a miniszterelnöki székben

– fogalmazott Mikola Davidjuk.

Korábban írtuk, hogy Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, arról beszélt, hogy percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár. Közösségi oldalán azon gúnyolódik, hogy az erre vonatkozó gondolatait pedig nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni.

 



 

