Mikola Davidjuk szerint először politikai vereséget kell mérni a magyar miniszterelnökre, ezt követően pedig felelősségre vonásnak kell következnie.
Börtönnel fenyegették meg Orbán Viktort az ukránok, Putyint is emlegették
Újabb súlyos és példátlan kijelentéseket tett egy ukrán politológus a magyar miniszterelnökről. Mikola Davidjuk egy nyilatkozatában „putyini ördögnek” nevezte Orbán Viktort, és azt állította: nem elegendő a kormányfő leváltása, hanem vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie.
Fenyeget Ukrajna
El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie és börtönbe kell kerülnie
– mondta az ukrán politológus.
Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni, akkor az ügyeket majd kivizsgálják a mieink vagy az európaiak, de ennek a „putyini ördögnek” börtönben a helye nem pedig a miniszterelnöki székben
– fogalmazott Mikola Davidjuk.
Korábban írtuk, hogy Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, arról beszélt, hogy percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár. Közösségi oldalán azon gúnyolódik, hogy az erre vonatkozó gondolatait pedig nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni.
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó
Hazánk Béketanácsban betöltött szerepe a külpolitikai siker bizonyítéka – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
A határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét.
Ukrán beismerés: a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat
Az ukránok Tisza-kormányt akarnak.
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó
Hazánk Béketanácsban betöltött szerepe a külpolitikai siker bizonyítéka – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
A határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét.
Ukrán beismerés: a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat
Az ukránok Tisza-kormányt akarnak.
