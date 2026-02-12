Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Már csak két hónap van hátra ebből az őrületből, noha sosem volt a kampányidőszak alkalmas arra, hogy normálisan lehessen vitatkozni, de voltak idők, amikor még számított, ki mit képvisel, voltak viták, az embereket érdekelte, zavarta, ha nem voltak érvei. A Tiszások viszont egyszerűen bejelentették, Veszprémben például nem voltak hajlandóak részt venne ebben a vitában, miközben napi szinten bombáznak minket ordenáré módon, gyalázkodnak – fogalmazott Kövér László, aki szerint egészen másról szól ez a kampány, mint amiről egy demokráciában egyébként szólnia kellene.

Az Országgyűlés elnöke megjegyezte, a Fidesz jelenleg a legjobb kínálat, a családpolitika, a közösség iránti szeretetük szerencsére sokaknak megfelel, mások viszont agresszív gyűlölettel viszonyulnak a kormányhoz.

– De vannak olyanok is, akik kevésbé érdeklődnek a politika tényei iránt, ez a legveszélyesebb, hiszen az internet manipulálása miatt szavaznak, nem valós tények alapján döntenek – vélekedett.

A 13. havi nyugdíjak és a 14. havi nyugdíjakról Kövér László úgy vélekedett, a kormány megígérte a kormányra kerülése idején, hogy visszaadja a nyugdíjak értékét és ezt be is tartotta. – A Tisza azt a látszatot keltik, hogy nekik semmi közük a múlthoz, miközben olyan vén gonoszok jönnek elő, mint a Bokros Lajos vagy a Kéri László. A legnagyobb gonosztevők pedig ugyanazokat a megszorításokról beszélnek, mint hajdanánt. A Tisza ezekre az emberekre támaszkodik, mi viszont azt ígértük a nyugdíjasoknak, hogy szemben a korábbi balliberális kormányzati baklövésekkel, segítünk megőrözni a nyugdíjak értékét, és 13. havi nyugdíjat is adunk – hívta fel a figyelmet.

Az Országgyűlés elnöke a Zelenszkij-tervről elmondta, mindegy, mit gondol Zelenszkij, hiszen egy bábkormány tagja. Ukrajna nem egy szuverén ország, és nem csak azért, mert Oroszország elfoglalta az ország húsz százalékát. – Az, hogy Brüsszelben mit akarnak, érdekes és veszélyes kérdés, és van egy összjáték is, ami veszélyes ránk nézve is. Brüsszel nem is hallja a mi felvetésünket, eltökélt, hogy Ukrajnát beveszi az unióba, és ezzel több legyet is üt egy csapásra: tönkreteszi a gazdákat Európában, a gazdák likvidálásával pedig az élelmiszerönellátása is elvész az országoknak, és azt a polgári réteget teszik tönkre, akik a konzervatív értékek legstabilabb képviselői. – Ha Ukrajnát beveszik az Európai Unióba, a papíron jelzett lélekszámával együtt, minden kérdésben kiiktatják a konszenzusos döntéshozatalt, egész Dél-Európának és Közép-Európának kuss a neve, nem fogunk tudni egy blokkoló kisebbséget létrehozni, hogy a mi érdekeinket is nyilván tartsák. Manfred Weber most pedig felépítené a negyedik birodalmat, miután kitalálta, össze kellene vonni az Európai Tanács elnöki pozícióját és az Európai Bizottság elnökének pozícióját. Már csak azt kellene eldöntenie, hogy császár akar lenni vagy Führer? Egy diktatórikusan vezetett birodalommá fogják átalakítani az Európai Uniót– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az unió épp felszámolja magát és a megsemmisülés felé halad.