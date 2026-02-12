Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Az ukrán katona inváziós fenyegetését komolyan kell venni – hangsúlyozta Kövér László, aki az Igazság órájában elmondta, főleg azért kell ezt tenni, mert sem az ukrán vezetés, sem Brüsszel, sem a NATO nem szólalt fel ellene, így az ukránok joggal gondolhatják, hogy nekik mindent szabad. Az Országgyűlés elnöke beszélt arról is, hogy a választás tétje, hogy annak másnapján is szabadok leszünk-e.

2026. 02. 12. 7:27
Már csak két hónap van hátra ebből az őrületből, noha sosem volt a kampányidőszak alkalmas arra, hogy normálisan lehessen vitatkozni, de voltak idők, amikor még számított, ki mit képvisel, voltak viták, az embereket érdekelte, zavarta, ha nem voltak érvei. A Tiszások viszont egyszerűen bejelentették, Veszprémben például nem voltak hajlandóak részt venne ebben a vitában, miközben napi szinten bombáznak minket ordenáré módon, gyalázkodnak – fogalmazott Kövér László, aki szerint egészen másról szól ez a kampány, mint amiről egy demokráciában egyébként szólnia kellene.

Az Országgyűlés elnöke megjegyezte, a Fidesz jelenleg a legjobb kínálat, a családpolitika, a közösség iránti szeretetük szerencsére sokaknak megfelel, mások viszont agresszív gyűlölettel viszonyulnak a kormányhoz. 

– De vannak olyanok is, akik kevésbé érdeklődnek a politika tényei iránt, ez a legveszélyesebb, hiszen az internet manipulálása miatt szavaznak, nem valós tények alapján döntenek – vélekedett.

A 13. havi nyugdíjak és a 14. havi nyugdíjakról Kövér László úgy vélekedett, a kormány megígérte a kormányra kerülése idején, hogy visszaadja a nyugdíjak értékét és ezt be is tartotta. – A Tisza azt a látszatot keltik, hogy nekik semmi közük a múlthoz, miközben olyan vén gonoszok jönnek elő, mint a Bokros Lajos vagy a Kéri László. A legnagyobb gonosztevők pedig ugyanazokat a megszorításokról beszélnek, mint hajdanánt. A Tisza ezekre az emberekre támaszkodik, mi viszont azt ígértük a nyugdíjasoknak, hogy szemben a korábbi balliberális kormányzati baklövésekkel, segítünk megőrözni a nyugdíjak értékét, és 13. havi nyugdíjat is adunk – hívta fel a figyelmet.

Az Országgyűlés elnöke a Zelenszkij-tervről elmondta, mindegy, mit gondol Zelenszkij, hiszen egy bábkormány tagja. Ukrajna nem egy szuverén ország, és nem csak azért, mert Oroszország elfoglalta az ország húsz százalékát. – Az, hogy Brüsszelben mit akarnak, érdekes és veszélyes kérdés, és van egy összjáték is, ami veszélyes ránk nézve is. Brüsszel nem is hallja a mi felvetésünket, eltökélt, hogy Ukrajnát beveszi az unióba, és ezzel több legyet is üt egy csapásra: tönkreteszi a gazdákat Európában, a gazdák likvidálásával pedig az élelmiszerönellátása is elvész az országoknak, és azt a polgári réteget teszik tönkre, akik a konzervatív értékek legstabilabb képviselői. – Ha Ukrajnát beveszik az Európai Unióba, a papíron jelzett lélekszámával együtt, minden kérdésben kiiktatják a konszenzusos döntéshozatalt, egész Dél-Európának és Közép-Európának kuss a neve, nem fogunk tudni egy blokkoló kisebbséget létrehozni, hogy a mi érdekeinket is nyilván tartsák. Manfred Weber most pedig felépítené a negyedik birodalmat, miután kitalálta, össze kellene vonni az Európai Tanács elnöki pozícióját és az Európai Bizottság elnökének pozícióját. Már csak azt kellene eldöntenie, hogy császár akar lenni vagy Führer?  Egy diktatórikusan vezetett birodalommá fogják átalakítani az Európai Uniót– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az unió épp felszámolja magát és a megsemmisülés felé halad.

Arra, hogy Ukrajna invázióval fenyegeti hazánkat, Kövér László azt mondta, ezt komolyan kell venni.

 Az urán szélsőjobboldali, nacionalista csoportok jelen voltak már a Majdan idején is, 

és Ukrajna egy rosszul szervezett állam volt már akkor is. – Ott, ahol káosz van, a háború után méginkább káosz lesz. Remélejük, a józanság még pár európai vezetőben megmaradt, és Amerika is azon van, hogy itt azért ne történhessen meg minden – mondta, jelezve, jellemző, hogy ennek semmi visszhangja nincs az unióban.

Az adásban szóba került az is, hogy a baloldalon megpróbálják a baloldali veszélyt kitalációként beállítani, ahogy azt tették a migrációval. – Az ukrán embervadászat valóság, hiába próbálják ezt eltagadni, és Ruszin-szendi Romulusz is közölte, mindenkit berántanak. – A legnagyobb veszélyek egyike Ukrajnát illetően, hogy évek óta szisztematikusan mossák át a felnőttek agyát, hogy a nemi identitást is ideértve. 

És ha nincs nemi identitás, hol lehet nemzeti identitás?

 A fiatal katonakorú népesség egyáltalán nem akarna meghalni a hazájáért, a spanyol tengerpartig rohannának, ha Oroszország megtámadná valamely nyugat-európai oszágot. És akkor jön a kérdés, miért ne vívhatná a csatákat a kozákok, az ukránok, ahol még létezik a nemzeti identitás – mondta. Jelezte, ez egy ördögi terv, és Magyarország kiszolgáltatottja lehet ennek az ördögi tervnek, melynek része a mezőgazdaság tönkretétele mellett az energiaellátásra, a közbiztonságra is kitér.

A globalisták visszatérése kapcsán Kövér László úgy fogalmazott, a gazdasági és a politikai hatalom korábban kiegyenlítette egymást, ez az egyensúly azonban felborult. És most  a Kapitány és az Orbán Anita félék háttérben szerveződő osztálya maga alá akarja gyűrni a politikai hatalmat. És az Euópai Unióban már a saját embereiket ültették, ilyen például Mertz, aki ugyanebből a körből érkezett. Mint mondta, 

ha azt akarják a magyarok, hogy egy multi gyarmat legyünk, és ne ők dönthessenek arról, merre menjen tovább Magyarország, nyugodtan szavazzanak a Tiszára, ahol már nem is tagadják, hogy kik és miért vannak itt. 

Kiemelte, Kapitány István degeszre kereste magát a háborún, mérhetetlen vagyont szedett össze, és a világ megrontóinak embere.

Arra, hogy a DK ismét a határon túliak szavazati jogának elvételével kampányol, Kövér László azt mondta, ez kevés lesz az 5 százalékos küszöb átlépéséhez. – A határon túliak a nemzet erőforrásai, idehozták a tudásukat, ami többszöröse annak, amennyit Magyarország költött rájuk. Kitartottak a szüőföldjükön száz évig, ez elismerést jelent. Azt pedig nem kérdezi Dobrev Klára, hogy aki Londonban fizet adót, miért szavazzon, és a nyugdíjasok sem fizetnek adót, akkor ők se szóljanak bele Magyarország ügyibe? – tette fel a kérdést.

Kövér László a választásról azt mondta, 

biztos abban, hogy Magyarország nyerni fog, mert nyerni kell, az életünk múlik rajta.

 – 2002 után történelmi lemaradást halmozott fel a baloldali kormány, akkor húztak el melettünk a visegrádi országok, így Szlovákia is. Ha ez megismétlődik, az több lesz politikai lemaradásnál, el fogják venni a szuverenitásunkat, és ha olyan ügynököket szavaznak meg akik a globális hálózat része, ne sírjon utólag. 

Ma még szabadok vagyunk, a választás tétje, hogy a választás másnapján is azok leszünk-e

 – hangsúlyozta Kövér László.

 

 

 

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

