Sűrű, és a java csak most jön – írta bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videó is megosztott közösségi oldalán.
Orbán Viktor: Brüsszelben már kész a Zelenszkij-terv, meg kell védenünk a magyarok pénzét + videó
„Sűrű, és a java csak most jön” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki Brüsszelbe indulva arról beszélt: napvilágot látott egy ötpontos „Zelenszkij-terv”, amely Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását készítené elő. A miniszterelnök azt mondta, hogy a következő évek kulcskérdése az lesz, sikerül-e Magyarországon tartani a magyarok pénzét, vagy Brüsszelen keresztül Ukrajnába kerülnek az uniós források.
„Elnök úr, potyázókat is elvisz?” – kérdezte a TikTokos lány Orbán Viktort a felvétel elején. „Ha nem rúgják szét a kocsi oldalát, akkor elviszem. Maga is jön Brüsszelbe?” – reagált Orbán Viktor, majd elmondta, milyen napja volt.
Telefonáltam Costa úrral, utána belezuhantunk egy kormányülésbe, kínai külügyminiszter, most elstartolunk, írány Brüsszel. A legfontosabb fejlemény, hogy napvilágot látott Brüsszelben egy Zelenszkij-terv, 5 pontból álló terv, ami arról szól, hogy hogyan kell azt az EU-s ukrán megállapodást végrehajtani, hogy a következő évben már Ukrajna bekerülhessen az Európai Unióba
– magyarázta.
„Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ország következő évtizedének fejlődési lehetősége azzal függ össze, hogy sikerül-e Magyarországon tartani a magyarok pénzét, vagy elviszik Brüsszelbe, s onnan aztán a Zelenszkij-tervnek megfelelően Ukrajnába” – tette hozzá.
Amíg van nemzeti kormány és van mögöttünk egy erős népi társadalmi támogatás, addig ezt a tervet képesek vagyunk blokkolni és képesek vagyunk azt a pénzt, amiért a magyarok dolgoztak meg, azokat az erőforrásokat, amelyeket ők termeltek meg Magyarországon tartani és Magyarország javára hasznosítani, mert a Fidesz a biztos választás
– zárta.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
