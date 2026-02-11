Volodimir Zelenszkij: Nincs döntés elnökválasztás kiírásáról

„Ismert önök előtt, hogy Amerika felvetette a választások kérdését, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. […] Nem fenyegetnek azzal, hogy visszavonják a biztonsági garanciákat. Egyébként nem is kötik össze a választásokat a biztonsági garanciákkal” – hangoztatta.

Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük. Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.