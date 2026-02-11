Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a WhatsApp csevegőalkalmazáson keresztül nyilatkozott. Kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha „megvan minden szükséges biztonsági garancia”.
Volodimir Zelenszkij: Nincs döntés elnökválasztás kiírásáról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon információjáról, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.
Mindig is azt mondtam, hogy a választások kérdését Ukrajna egyes partnerei vetik fel. Ukrajna maga soha nem hozta ezt fel, de kétségtelenül készek vagyunk a választásokra, ahogy mondtam, ezt egyszerű megcsinálni. Csináljatok tűzszünetet, és akkor lesznek választások
– idézte az államfőt az UNIAN ukrán hírügynökség.
További Külföld híreink
„Ismert önök előtt, hogy Amerika felvetette a választások kérdését, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. […] Nem fenyegetnek azzal, hogy visszavonják a biztonsági garanciákat. Egyébként nem is kötik össze a választásokat a biztonsági garanciákkal” – hangoztatta.
Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük. Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tusk döntött a Béketanácsról
Az amerikai elnök korábban jelezte, elképzelhetőnek tartja, hogy a testület a jövőben felváltja az ENSZ-t.
„Ez provokáció!” – Ilaria Salis teljesen kiakadt, amikor számonkérték a budapesti embervadászat miatt
A pacifizmust hangoztató baloldali politikust a torinói tüntetésen történt kalapácsos támadással és a budapesti Hammerband-üggyel is szembesítették.
Orbán Viktor: Brüsszelben már kész a Zelenszkij-terv, meg kell védenünk a magyarok pénzét + videó
A magyar pénzt Magyarországon kell tartani, és ezt csak nemzeti kormánnyal lehet garantálni – fogalmazott a kormányfő.
Kallas ismét kiállította magáról a bizonyítványt
Egymás torkának estek a brüsszeli vezetők.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tusk döntött a Béketanácsról
Az amerikai elnök korábban jelezte, elképzelhetőnek tartja, hogy a testület a jövőben felváltja az ENSZ-t.
„Ez provokáció!” – Ilaria Salis teljesen kiakadt, amikor számonkérték a budapesti embervadászat miatt
A pacifizmust hangoztató baloldali politikust a torinói tüntetésen történt kalapácsos támadással és a budapesti Hammerband-üggyel is szembesítették.
Orbán Viktor: Brüsszelben már kész a Zelenszkij-terv, meg kell védenünk a magyarok pénzét + videó
A magyar pénzt Magyarországon kell tartani, és ezt csak nemzeti kormánnyal lehet garantálni – fogalmazott a kormányfő.
Kallas ismét kiállította magáról a bizonyítványt
Egymás torkának estek a brüsszeli vezetők.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!