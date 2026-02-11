ukránválasztáselnök

Volodimir Zelenszkij: Nincs döntés elnökválasztás kiírásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon információjáról, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

2026. 02. 11. 21:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a WhatsApp csevegőalkalmazáson keresztül nyilatkozott. Kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha „megvan minden szükséges biztonsági garancia”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP

Mindig is azt mondtam, hogy a választások kérdését Ukrajna egyes partnerei vetik fel. Ukrajna maga soha nem hozta ezt fel, de kétségtelenül készek vagyunk a választásokra, ahogy mondtam, ezt egyszerű megcsinálni. Csináljatok tűzszünetet, és akkor lesznek választások

 – idézte az államfőt az UNIAN ukrán hírügynökség. 

„Ismert önök előtt, hogy Amerika felvetette a választások kérdését, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. […] Nem fenyegetnek azzal, hogy visszavonják a biztonsági garanciákat. Egyébként nem is kötik össze a választásokat a biztonsági garanciákkal” – hangoztatta.

Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük. Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu