Kallas ismét kiállította magáról a bizonyítványt

A Donald Trump amerikai elnök vezette amerikai törekvés a csaknem négy éve húzódó orosz–ukrán háború lezárására egyre nagyobb nyomást helyez a háborúpárti európai vezetőkre, ami felszínre hozza a kontinens diplomáciai megosztottságát. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője kedden, Brüsszelben adott interjút több médiumnak, ahol reagált azokra az egyre erősödő felhívásokra, amelyek a Kremllel való közvetlen párbeszéd újraindítását szorgalmazzák – számol be róla a Deutsche Welle orosz nyelvű tudósítása.

Emmanuel Macron már lépést is tett a kapcsolatfelvétel irányába, Kaja Kallas továbbra is akadékoskodik (Fotó: AFP)

A liberális észt politikus, aki korábban keményvonalas oroszellenes álláspontjáról volt ismert, most a koordináció fontosságát hangsúlyozta, burkoltan bírálva az önjáró kezdeményezéseket.

Először beszéljük meg, miről akarunk tárgyalni az oroszokkal, mielőtt arról vitatkoznánk, ki tárgyaljon velük

– jelentette ki Kallas, egyértelművé téve, hogy Brüsszel szeretné kezében tartani a gyeplőt.