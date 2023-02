Sokkal erősebb az ukrajnai béke támogatottsága az ENSZ-ben, mint az Európai Unióban

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta:

New Yorkban a hangulat egészen más, mint Brüsszelben, amikor az Ukrajnában zajló háborúról beszélünk, hiszen hogyha Brüsszelben valaki a béke fontosságáról beszél, akkor azonnal az oroszok pártfogójaként tüntetik fel, ami nyilvánvalóan eszement dolog.

„Ez nem egy futballmeccs, hogy itt szurkolni kelljen valamelyik oldalnak, ennek a háborúnak nincsen és nem is lesz győztese, ennek a háborúnak csak vesztesei vannak, ez a háború csak károkat okoz, és minél tovább tart ez a háború, annál nagyobb károkat okoz és annál több vesztes lesz” – közölte.

„Itt az Európán kívüli világ képviselői nem igazán értik, hogy Európa vagy legalábbis egyes európai országok vagy egyes európai szereplők miért akarnak globális háborút csinálni ebből a számukra regionálisnak tűnő háborúból” – fogalmazott.

Itt a béke iránti vágy, a béke támogatottsága sokkal nagyobb, mint adott esetben Brüsszelben. Az Európán kívüli országok is szenvednek a háború következményeitől, dacára annak, hogy földrajzilag messze helyezkednek el tőle

– tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta: a diplomáciai rendezés csakis akkor lehetséges, ha az egymással közvetlenül vagy közvetve szemben álló felek hajlandók lesznek tárgyalni, amihez kommunikációs csatornákra van szükség.

Márpedig – mint mondta – az ENSZ-nél jobb kommunikációs csatorna nem létezhet, hiszen épp azért hozták létre a világszervezetet, hogy az egymással akár háborúban vagy ellenséges viszonyban lévő országok is beszélni tudjanak egymással.

„Ezért az ENSZ főtitkárát is arra kértem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ENSZ be tudja tölteni ezt a szerepet, hogy az ENSZ közvetítő vagy a megbeszélések számára platformot biztosító szervezet lehessen ebben a háborúban” – tudatta.

Majd rámutatott, hogy eddig két olyan közvetítési kísérlet volt, amely sikerrel járt, és mindkettő valami módon az ENSZ-hez kötődik, így a gabonaexport újraindításáról kötött megállapodás, valamint az is, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek köszönhetően eddig sikerült elkerülni a nukleáris baleseteket.

A miniszter leszögezte: az ENSZ-nek itt be kellene töltenie végre a történelem által ráruházott szerepet.

Ne felejtsük el, hogy emberéleteket csak békével lehet megmenteni, sem a szankciós csomagok, sem pedig a fegyverszállítások nem hoznak békét, azok csak a konfliktus időbeli és földrajzi kiterjedésének kockázatát hozzák magukkal

– vélekedett.

Szijjártó Péter a nap folyamán kétoldalú megbeszélést folytatott António Guterres mellett Rosemary DiCarlóval, az ENSZ politikai ügyekért és békeépítésért felelős főtitkár-helyettesével, illetve az albán, a grúz, a guatemalai, az észak-macedón és a japán külügyminiszterrel – áll a közleményben.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ-közgyűlés ukrajnai háború miatti rendkívüli ülésén New Yorkban 2023. február 23-án (Fotó: MTI/KKM)