Kocsis Máté: Ha esetleg ma nem tud elaludni, ezt a filmet nézze meg

„Ha valaki nem tud ma este elaludni, mert izgul a holnap miatt, vagy azért, mert például megfenyegették az ukránok, vagy esetleg ő fenyegetett meg valakit, netán éjszakás, illetve csak simán unatkozik és egyik haverja sem ér rá őt szórakoztatni, az nézze meg ezt az alig 20 perces filmet, érdemes!” – így ajánlotta a Magyar Nemzet dokumentumfilmjét közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: „Aki meg el tud aludni könnyen, annak jó éjt!”

Lapunk új dokumentumfilmje azt mutatja be, hogy Ukrajna miként hálózta be a Magyar Péter vezette Tisza Pártot. A rendszerváltás utáni magyar politikai életben eddig példátlan volt, hogy egy idegen ország államgépezete, élén a titkosszolgálatával egy itteni párt behálózásával indítson támadást a kormányzat ellen a választások előtt. Immár azonban nem az.

A 2025-ben kirobbant ukrán kémbotrány szálai ugyanis rövid időn belül a Tisza Párthoz vezettek, mivel kiderült, hogy a háborúban álló ország kémei közel férkőztek Magyar Péterékhez.

Ennek a folyamatnak a fontosabb állomásait, a háttérben munkálkodó üzleti és politikai érdekcsoportokat, az ukrán titkosszolgálatok akciójára adott magyar választ, valamint a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengely összekovácsolódását viszi képernyőre a Magyar Nemzet legújabb dokumentumfilmje, amelyet ezen cikkben tud megtekinteni.