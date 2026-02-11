ukrajnatisza pártmagyar péter

Ukrajna veszélyes mederbe terelte a Tiszát – itt a Magyar Nemzet dokumentumfilmje

Lejárató akció a magyar kormány ellen, ukrán kémek aktivizálják magukat hazánkban, kétes találkozókra megy Ruszin-Szendi Romulusz, és gyors segítséget kap Magyar Péter a kárpátaljai „testvérétől” – képernyőn a Tisza Párt behálózásának története.

2026. 02. 11. 18:22
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Facebook/Kocsis Máté
A rendszerváltás utáni magyar politikai életben példátlan volt, hogy egy idegen ország államgépezete, élén a titkosszolgálatával egy itteni párt behálózásával indítson támadást a kormányzat ellen a választások előtt. Immár nem az. 

A 2025-ben kirobbant ukrán kémbotrány szálai ugyanis rövid időn belül a Tisza Párthoz vezettek, mivel kiderült, hogy a háborúban álló ország kémei közel férkőztek Magyar Péterékhez.

Ennek a folyamatnak a fontosabb állomásait, a háttérben munkálkodó üzleti és politikai érdekcsoportokat, az ukrán titkosszolgálatok akciójára adott magyar választ, valamint a Tisza–Kijev–Brüsszel-tengely összekovácsolódását viszi képernyőre a Magyar Nemzet legújabb dokumentumfilmje.

Részletesen is bemutatjuk Magyar Péter kárpátaljai „magyar testvérét”, Tseber Rolandot, akit a magyar elhárítás régóta figyelt, majd 2024 őszén beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el vele szemben.

De felidézzük azt is, milyen módszerekkel próbáltak Ukrajna felől kapcsolatot építeni a hazai baloldal egyes szereplővel, köztük a Momentum több vezető politikusával, Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint Mesterházy Attilával, az MSZP egykori elnökével. A baloldali politikusok mellett a Honvédség egyik magas rangú volt vezetője is képbe került, Ruszin-Szendi Romuluszban pedig masszív ukránbarát személyre találtak, aki később már a Tisza Pártban próbálhatta kamatoztatni kijevi kapcsolatrendszerét.

A befolyásolás egyik csúcspontja a Tisza telefonos applikációja, a Tisza Világ körül kirobbant botrány, amikor magyar állampolgárok százezreinek adatai kerülhettek az ukrán szolgálatok kezébe.

Hogy az egyes részletek miként állnak össze egy nagy egésszé, 22 perc alatt kiderül a Magyar Nemzet legújabb dokumentumfilmjéből. Az Ukrán terelés, veszélyes mederben a Tisza akár itt is megtekinthető

 

