Ukrán ellentámadás indult Zaporizzsjában + videó

A tájékoztatást az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezrede adta ki, és videókat is közzétettek a zaporizzsjai műveletről. A felvételeken az látható, hogy a katonák a terület átfésülését végzik, miután az orosz alakulatokat kiszorították – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezrede videókat is közzétett a zaporizzsjai műveletről Fotó: AFP

Az alakulat közlése alapján a falu Huljajpole közelében található, és az akció után az ukrán hadsereg vette át az ellenőrzést.

Ezen a frontszakaszon a katonák szabotázsellenes, felderítő, valamint csapásmérő műveleteket folytatnak.

A 33. rohamezred felvételén az látszik, hogy az ukrán katonák épületről épületre haladva zárják le a területet, és közben visszaszorítják az orosz erőket. Az akció végére a település egésze az ukrán hadsereg irányítása alá került, írja a PRM.