Ukrán ellentámadás indult Zaporizzsjában + videó

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Zaporizzsjaorosz hadseregorosz-ukrán háborúukrán hadsereg

Ukrán ellentámadás indult Zaporizzsjában

Az ukrán hadsereg közlése szerint a déli fronton ismét sikerült területet szerezniük. Tájékoztatásuk alapján a Zaporizzsja megyében található Koszivceve immár teljes mértékben az ukrán erők irányítása alá került.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 8:17
Ukrán ellentámadás indult Zaporizzsjában Forrás: AFP
A tájékoztatást az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezrede adta ki, és videókat is közzétettek a zaporizzsjai műveletről. A felvételeken az látható, hogy a katonák a terület átfésülését végzik, miután az orosz alakulatokat kiszorították – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezrede videókat is közzétett a zaporizzsjai műveletről
Az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezrede videókat is közzétett a zaporizzsjai műveletről Fotó: AFP

Az alakulat közlése alapján a falu Huljajpole közelében található, és az akció után az ukrán hadsereg vette át az ellenőrzést. 

Ezen a frontszakaszon a katonák szabotázsellenes, felderítő, valamint csapásmérő műveleteket folytatnak.

A 33. rohamezred felvételén az látszik, hogy az ukrán katonák épületről épületre haladva zárják le a területet, és közben visszaszorítják az orosz erőket. Az akció végére a település egésze az ukrán hadsereg irányítása alá került, írja a PRM.

A The New York Times arról írt, hogy Moszkva a következő hetekben vagy hónapokban megpróbálhatja befejezni három stratégiai jelentőségű város elfoglalását. 

Miközben az ukrán fél újabb sikerekről ad hírt, a nemzetközi sajtó arra figyelmeztet, hogy a front több pontján komoly orosz nyomás várható. 

Zaporizzsja: élet-halál harc a hideggel

Korábban beszámoltunk arról is, hogy február 10-én késő este orosz dróntámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját, amelynek következtében több mint 11 ezer háztartás maradt áram nélkül a városban. A dermesztő hideg miatt fagyoskodnak az emberek.

Borítókép: Pillanatkép a frontról, illusztráció (Fotó: AFP)

