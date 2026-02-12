Íme a neonáci ukrán, aki fenyegeti Magyarországot

Eddig és ne tovább! Nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Erről írt a közösségi oldalán Bóka János. Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter kiemelte: Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.

Újabb ukrán támadás Magyarország ellen (Forrás: Bóka János/Facebook)

A helyzet egyértelmű: a Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot

– húzta alá a tárcavezető.

Brüsszel szemet huny az ukrán fenyegetés felett

Mélyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet! – tette hozzá.

Tudjuk mire megy ki a játék. Brüsszel tényleg képes bármi felett szemet hunyni, ha a háború folytatásáról és Ukrajna támogatásáról van szó. A fenyegetésektől nem ijedünk meg. Magyarország nemzeti és szuverén kormánya megvédi az ország békéjét és a magyar családok biztonságát.

– zárta gondolatait Bóka János.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

A videóban Karasz azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük.

Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni.

Borítókép: Ukrán neonáci fenyegeti Magyarországot (Forrás: Bóka János/Facebook)