Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

ursula von der leyenukrajnamanfred webertisza párt

Íme a neonáci ukrán, aki fenyegeti Magyarországot

A Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot. Egymást követik az ukrán provokációk Magyarország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 6:28
Ukrán neonáci fenyegeti Magyarországot (Forrás: Bóka János/Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig és ne tovább! Nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot. Erről írt a közösségi oldalán Bóka János. Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter kiemelte: Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.

Újabb ukrán támadás Magyarország ellen (Forrás: Bóka János/Facebook)
A helyzet egyértelmű: a Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot

 – húzta alá a tárcavezető.

Brüsszel szemet huny az ukrán fenyegetés felett

Mélyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet! – tette hozzá.

Tudjuk mire megy ki a játék. Brüsszel tényleg képes bármi felett szemet hunyni, ha a háború folytatásáról és Ukrajna támogatásáról van szó.  A fenyegetésektől nem ijedünk meg. Magyarország nemzeti és szuverén kormánya megvédi az ország békéjét és a magyar családok biztonságát.

– zárta gondolatait Bóka János.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

A videóban Karasz azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük.

 Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni.

Borítókép: Ukrán neonáci fenyegeti Magyarországot (Forrás: Bóka János/Facebook)

