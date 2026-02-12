Rendkívüli

Orbán Viktorvang jiBudapestkínai külügyminiszterSzijjártó Péter

Orbán Viktor: Stratégiai kérdések az asztalon + videó

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban a magyar-kínai partnerségről beszélt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket. Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán Szijjártó Péter is üzent.

2026. 02. 12. 6:33
A kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra ritkán jön Európába Forrás: MTI
Orbán Viktor a videóban arról beszélt Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán, hogy ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá. 

Orbán Viktor fogadta a kínai külügyminisztert
Orbán Viktor fogadta a kínai külügyminisztert Fotó: MTI

Orbán Viktor a videóban kiemelte:

A kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra ritkán jön Európába. 

Tehát ilyenkor át kell beszélnünk egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekintenünk konkrét kétoldalú ügyeket is – magyarázta. Hozzátette: Van 7-8 nagyon komoly beruházás, amit kínai cégek visznek. Emlékeztetett arra is, hogy a legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30 százalék fölötti arányban érkezett Magyarországra. Felhíva a figyelmet arra is, hogy

az Unión belül a kínai működő tőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágakban.

Vannak gyárak, amelyeket felépítettünk, és megkezdik a működésüket hamarosan, de van 6-7, amely folyamatban van, és amelyeket folyamatosan támogatni, erősíteni kell – zárta gondolatait.

Szijjártó Péter a kínai külügyminiszter érkezése előtt osztott meg videót a közösségi oldalán.

Néhány perc és itt van Vang Ji  barátom, már várjuk itt a Duna-parton, egy rövid vacsora a Dunán a program estére. 

Elmondta, hogy már több mint 11 éve ismerik egymást. Emlékeztetett, hogy bejárták a magyar és a nemzetközi sajtót azok a képek, amikor a futócipők ajándékozására került sor. 

Tehát ez a barátság segített létrehozni azt a stratégiai együttműködést, ami Magyarország és Kína között van, és amely folyamatosan beruházási rekordokat jelent itt Magyarországon

– emelte ki. A kínai vállalatok sok tízezer modern magyar munkahelyet hoztak létre, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaságot meg tudtuk erősíteni a nagyon nehéz időkben is, úgyhogy ma tovább építjük ezt a barátságot – zárta gondolatait.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Vang Ji kínai külügyminisztert Budapesten 2026. február 11-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

