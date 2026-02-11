Szijjártó Péter: Magyarország rendkívül sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből + videó

„A tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. Jó hír, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az új elektromosautó-ipar európai éllovasa legyen” – folytatta.

Majd rámutatott, hogy Kína a közép-európai regionális összeköttetések fejlesztésekhez is hozzájárul, amit jól mutat, hogy február 27-én megindul a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, majd március 14-től a személyszállítás is.

Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok, 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is. Illetve aláhúzta, hogy megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Vang Jivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a Béke barátai csoportnak.

Hálásak vagyunk a kínai kormánynak a békeerőfeszítéseiért, és hálásak vagyunk azért, hogy a kínai kormány a béke mellett áll ki Ukrajnában

– mondta. „Tájékoztattam miniszter urat arról, hogy sajnos az európaiak folyamatosan aláássák a béketörekvéseket, a napokban egy ötpontos Zelenszkij-terv került nyilvánosságra, amely egy nyilvánvaló koalíciót mutat Brüsszel és Kijev között, amelynek értelmében Európa továbbra is fegyvereket akar szállítani Ukrajnába, továbbra is pénzt akar küldeni Ukrajnának, s továbbra is fel akarja venni Ukrajnát az Európai Unióba” – sorolta. „Tájékoztattam miniszter urat, hogy mindezeket Magyarország szuverén nemzeti kormánya ellenzi, mi, magyarok a béke mellett állunk ki, és a mi érdekeinkkel élesen ellentétes mind a háború folytatása, mind pedig Ukrajna európai uniós tagsága” – tette hozzá.