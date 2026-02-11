Ha szerdán kormányülés, akkor csütörtökön Kormányinfó

Csütörtökön tíz órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus ismerteti a szerdai kormányülés döntéseit, valamint válaszolnak az újságírók kérdéseire.

Lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni az eseményről.

A tájékoztatón vélhetően szó esik a Magyarországot ért legújabb ukrán fenyegetésekről. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció, amelynek három fő célkitűzése van:

hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba.

