Ha szerdán kormányülés, akkor csütörtökön Kormányinfó

Csütörtökön tíz órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus ismerteti a szerdai kormányülés döntéseit, valamint válaszolnak az újságírók kérdéseire.
Lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni az eseményről.
A tájékoztatón vélhetően szó esik a Magyarországot ért legújabb ukrán fenyegetésekről. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció, amelynek három fő célkitűzése van:
hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba.
Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Havran Zoltán)
