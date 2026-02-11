Gulyás Gergely lesz az Igazság órája szerdai vendége – Kövesse nálunk élőben!

Ma reggel fél nyolctól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének a vendége az Igazság órája című műsorban. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az adásban elhangzottakról.

A műsorban várhatóan szó esik arról, hogy a Politico kiadta Brüsszel ötlépéses tervét Ukrajna csatlakozására: az öt lépcsőből három Magyarország semlegesítéséről szól. Terítékre kerül az is, hogy egyes liberális, tiszás szakértők szerint Orbán Viktor káoszt okoz, amelynek fegyveres következménye lehet az ukránokkal.

De várhatóan foglalkoznak még a vasárnapi balmazújvárosi időközi választás eredményével is. Mint megjegyezték, korábban a teljes baloldal által kulcsfontosságúnak nevezte a balmazújvárosi választást. A vereség után most már kicsinyíteni akarja a jelentőségét az egész baloldal és a szolgasajtójuk is.

Cikkünk frissül!

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Fidesz frakció/Facebook)