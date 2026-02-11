Paks II.siemens energyszerződésbontás

Paks II: a szankciók miatt szerződést bontott a Roszatom a Siemens Energyvel, ez történik most

Nem kapott magyarországi exportengedélyt a Paks II irányítástechnikájának szállításával megbízott német Siemens Energy, ezért a múlt év végén szerződést bontott vele a két új paksi atomblokk tervezője, az orosz Roszatom. Egyelőre a Roszatom keresi Paks II rendszerének új szállítóját.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 14:26
A németországi Siemens Energy nem tudta teljesíteni a Paks II projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségét, ezért a beruházás fővállalkozója, a Roszatom a múlt év végén felbontotta a vele kötött szerződését – írta az orosz társaság közleményét idézve a Bloomberg.

Paks II. betonalap öntése
A Siemmens kénytelen volt kiszállni a Paks II projektből 
Fotó: Polyák Attila

A hírt megerősítette a Világgazdaságnak az ügyhöz közeli forrása, emlékeztetve, hogy a Siemensnek nem a saját döntése volt a szerződés megszegése. 

A társaság a Bundestag utasítása nyomán nem kapott exportengedélyt. 

A lap forrása arra nem tudott válaszolni, hogy ez esetben mi lesz annak a budapesti fejlesztőközpontnak a feladata, amelyet a Siemens Energy tavaly kifejezetten a Paks II projekt érdekében hozott létre, éppen azért, mert az irányítástechnika németországi gyártásához nem kapott exportengedélyt.

A Világgazdaság tavaly júniusban számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve arról, hogy „a Siemens Energy Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét, ami kedvező megoldás hazánk számára, s ekként az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése”. A Paks II irányítástechnikájának elkészítésére vonatkozó tendert a francia Framatome és a német Siemens konzorciuma nyerte meg, de mivel kettős felhasználású technológiáról van szó, az adott országok engedélyei is szükségesek a külföldi alkalmazáshoz, amit a párizsi vezetés meg is adott, az előző berlini kormány zöldpárti tagjai azonban nem.

Majd szállít más a Paks II-höz

A Világgazdaság szerint a németországi szállítás elmaradása nem lényeges a projekt szempontjából.

  • A Siemens részvétele a Paks II irányító- és vezérlőrendszerének csak bizonyos elemeire korlátozódott.
  • Értéke a projekt teljes berendezéseinek kevesebb mint négy százalékát tette volna ki, és nem kritikus.
  • A Roszatom a német szállítás számos kiváltási lehetőségét mérlegeli.

Egy ilyen kiváltásra a Roszatom már rákényszerült a Világgazdaság korábbi cikke szerint a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű esetében.

