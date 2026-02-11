Ahogy arról lapunk is beszámolt, létrejött egy Brüsszel–Kijev-koalíció . Zelenszkijék azzal a követeléssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot tegyék prioritássá. Orbán Viktor új videót osztott meg közösségi oldalán, miszerint az ötpontos Zelenszkij-tervből kiderül, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel akarják venni az Európai Unióba.
Orbán Viktor: Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei + videó
Új részletek kerültek nyilvánosságra a Zelenszkij-tervről, amely Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását tűzi ki célul már 2027-re. A Brüsszel–Kijev-együttműködésben Magyarországot akadálynak tekintik. Szijjártó Péter és Orbán Viktor is élesen bírálta a tervet, amely szerintük nemcsak Magyarország szuverenitását, hanem az uniós döntéshozatal demokratikus alapjait is veszélyezteti.
Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt, az első számú, legfontosabb akadály Magyarország, sőt az első tíz legfontosabb akadály Magyarország
– mondta a videóban Szijjártó Péter. Magyarországot és így a magyar nemzeti kormányt mint a terv legnagyobb akadályát akarják kiiktatni. A tagság megadásának előfeltétele, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon.
Ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból
– hangsúlyozta a külügyminiszter.
Orbán Viktor a videóhoz azt írta, hogy
Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei. Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Zelenszkij tervéből nem lesz semmi!
Borítókép: Brüsszel bármire képes a Zelenszkij-terv végrehajtásáért (Fotó: AFP)
Akár 100 milliárd euró Ukrajnának: az Európai Számvevőszék kockázatokra figyelmeztet
Ezt kifogásolta az ECA!
Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke + videó
Ferenc Viktória sajtóközleményében beszélt a fegyverek okozta pusztításról, az áramszünetekről, és a fűtetlen lakásokról.
Magyar Péter mögött gyűlnek a brüsszeli támogatók, hogy befolyásolják a magyar választást
Mindent megtesznek azért, hogy félreállítsák a háborúpárti törekvések útjában álló magyar kormányt.
Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a kilencvenmilliárd eurós hitelt
Borítékolható volt az eredmény.
