Orbán Viktor: Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei + videó

Új részletek kerültek nyilvánosságra a Zelenszkij-tervről, amely Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását tűzi ki célul már 2027-re. A Brüsszel–Kijev-együttműködésben Magyarországot akadálynak tekintik. Szijjártó Péter és Orbán Viktor is élesen bírálta a tervet, amely szerintük nemcsak Magyarország szuverenitását, hanem az uniós döntéshozatal demokratikus alapjait is veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 13:47
Brüsszel bármire képes a Zelenszkij-terv végrehajtásáért Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, létrejött egy Brüsszel–Kijev-koalíció . Zelenszkijék azzal a követeléssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot tegyék prioritássá. Orbán Viktor új videót osztott meg közösségi oldalán, miszerint az ötpontos Zelenszkij-tervből kiderül, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel akarják venni az Európai Unióba.

A Zelenszkij-terv szerint Ukrajnát már 2027-ben felvennék az Európai Unióba
Fotó: MTI

Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt, az első számú, legfontosabb akadály Magyarország, sőt az első tíz legfontosabb akadály Magyarország

– mondta a videóban Szijjártó Péter. Magyarországot és így a magyar nemzeti kormányt mint a terv legnagyobb akadályát akarják kiiktatni. A tagság megadásának előfeltétele, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. 

Ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

Orbán Viktor a videóhoz azt írta, hogy

Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei. Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Zelenszkij tervéből nem lesz semmi!

Borítókép: Brüsszel bármire képes a Zelenszkij-terv végrehajtásáért (Fotó: AFP)

Orbán Vikor: Brüsszel és Kijev beavatkozna a magyar választásba

