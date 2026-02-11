Orbán Viktor: Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, létrejött egy Brüsszel–Kijev-koalíció . Zelenszkijék azzal a követeléssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot tegyék prioritássá. Orbán Viktor új videót osztott meg közösségi oldalán, miszerint az ötpontos Zelenszkij-tervből kiderül, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel akarják venni az Európai Unióba.

Fotó: MTI