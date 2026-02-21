Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást, Fico ultimátumot adott

Amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem teszi lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon, a szlovák miniszterelnök azt fogja kérni a szlovákiai villamos áram szállító cégektől, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló áramexportot – jelentette be Robert Fico szombaton a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást.
„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást” – idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.
Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását. Hozzátette: Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz.
