Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást, Fico ultimátumot adott

Amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem teszi lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon, a szlovák miniszterelnök azt fogja kérni a szlovákiai villamos áram szállító cégektől, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló áramexportot – jelentette be Robert Fico szombaton a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást.

Szlovákia eddig tűrte az ukránok és Zelenszkij zsarolását

„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást” – idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

IF THE UKRAINIAN PRESIDENT DOES NOT RESUME OIL SUPPLIES TO SLOVAKIA ON MONDAY, ON THAT SAME DAY I WILL ASK THE RELEVANT SLOVAK COMPANIES TO STOP EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLIES TO UKRAINE.



Since the beginning of the war, Slovakia has been helping Ukraine. Around 180,000… — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 21, 2026

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását. Hozzátette: Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz.