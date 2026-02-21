Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Robert FicoUkrajnaSzlovákia

Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást, Fico ultimátumot adott

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico megelégelte az ukrán zsarolást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szlovákia hétfőn leállítja az elektromos áram exportját Ukrajnába, amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a vezetéken a szállítást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 13:22
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
Amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem teszi lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon, a szlovák miniszterelnök azt fogja kérni a szlovákiai villamos áram szállító cégektől, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló áramexportot – jelentette be Robert Fico szombaton a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást. 

Szlovákia eddig tűrte az ukránok és Zelenszkij zsarolását 
Fotó: Alex Brandon

„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást” – idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását. Hozzátette: Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás az ukrajnai háborúval összefüggésben, és azt az ukrán fél azóta nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már lehetséges.

Ezzel kapcsolatban a szlovák kormányfő már a hét folyamán bejelentette, hogy pozsonyi Slovnaft leállítja Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportját, az ország olajszükségállapotot vezet be és a pozsonyi kőolajfinomító minden terméke a hazai piac ellátására szolgál majd.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

