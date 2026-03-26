Vitatott Medián-mérésekre hivatkozva ünnepli a Tiszát az ukrán sajtó

A nyilatkozat a magyarországi választási kampány kellős közepén hangzott el, néhány héttel a 2026. április 12-re kitűzött voksolás előtt. Az ukrán lapok mindezt a Tisza közvélemény-kutatásokban mért előnyével hozzák összefüggésbe.

A Medián számairól az ukrán oboz.ua is beszámolt, kiemelve, hogy egy friss felmérés szerint a Tisza támogatottsága az előző hónaphoz képest is növekedett. Az ukrán „Figyelő” pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a HVG megrendelésére készült kutatás eredményei több mint három héttel a parlamenti választások előtt láttak napvilágot.

A felmérést március 17. és 20. között, telefonos interjúk alapján készítették.

Tisza Párt: gyanús mérések már a megalakulást követően

A Medián Közvélemény-kutató Intézet mérései szerint Magyar Péter támogatottsága folyamatosan erősödik. A kutatócég korábban is az elsők között jelezte a politikus növekvő népszerűségét, legutóbbi felmérésében pedig már azt állította, hogy a Tisza Párt megelőzte a Fidesz támogatottságát.

Korábban már vizsgáltuk a Medián méréseinek pontosságát és a cég hátterét, ami több kérdést is felvetett. A kutatóintézet alapítói között szerepel Hann Endre, aki egy 2020-as rádióbeszélgetésben arról beszélt, hogy baráti kapcsolatai révén részt vett a Szabad Kezdeményezések Hálózata munkájában, valamint alapítóként közreműködött a Szabad Demokraták Szövetsége létrehozásában is. Saját meghatározása szerint liberális–demokrata nézetekkel szimpatizál.