Tisza Párthann endreMedián Közvélemény-és Piackutató Intézetukrán sajtófelmérés

Vitatott Medián-mérésekre hivatkozva ünnepli a Tiszát az ukrán sajtó

A pup.in.ua ukrán nyelvű hírportál arról számolt be, hogy az ellenzéki Tisza Párt a közvélemény-kutatások szerint jelentős előnyre tett szert a 2026-os parlamenti választások előtt Orbán Viktor kormánypártjával, a Fidesszel szemben. A beszámoló a Medián Közvélemény-kutató Intézet legfrissebb, a HVG megrendelésére készült felmérésére hivatkozik.

Forrás: Tűzfalcsoport2026. 03. 26. 14:36
Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland
Az antikor.info friss írásában arról számol be, hogy a magyar ellenzék vezetője, Magyar Péter bejelentette szándékát arra vonatkozóan, hogy büntetőeljárást indítson Orbán Viktor miniszterelnök ellen a Kremllel való feltételezett kapcsolatai miatt, írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter

A nyilatkozat a magyarországi választási kampány kellős közepén hangzott el, néhány héttel a 2026. április 12-re kitűzött voksolás előtt. Az ukrán lapok mindezt a Tisza közvélemény-kutatásokban mért előnyével hozzák összefüggésbe.

A Medián számairól az ukrán oboz.ua is beszámolt, kiemelve, hogy egy friss felmérés szerint a Tisza támogatottsága az előző hónaphoz képest is növekedett. Az ukrán „Figyelő” pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a HVG megrendelésére készült kutatás eredményei több mint három héttel a parlamenti választások előtt láttak napvilágot.

A felmérést március 17. és 20. között, telefonos interjúk alapján készítették.

Tisza Párt: gyanús mérések már a megalakulást követően

A Medián Közvélemény-kutató Intézet mérései szerint Magyar Péter támogatottsága folyamatosan erősödik. A kutatócég korábban is az elsők között jelezte a politikus növekvő népszerűségét, legutóbbi felmérésében pedig már azt állította, hogy a Tisza Párt megelőzte a Fidesz támogatottságát.

Korábban már vizsgáltuk a Medián méréseinek pontosságát és a cég hátterét, ami több kérdést is felvetett. A kutatóintézet alapítói között szerepel Hann Endre, aki egy 2020-as rádióbeszélgetésben arról beszélt, hogy baráti kapcsolatai révén részt vett a Szabad Kezdeményezések Hálózata munkájában, valamint alapítóként közreműködött a Szabad Demokraták Szövetsége létrehozásában is. Saját meghatározása szerint liberális–demokrata nézetekkel szimpatizál.

A Medián emellett szoros kapcsolatot ápol a HVG-vel: rendszeresen a lap megrendelésére készít felméréseket, és korábban tulajdonosi átfedések is voltak a két szereplő között.

Mennyire pontos a Medián?

A Medián Közvélemény-kutató Intézet volt az a kutatócég, ahol Karácsony Gergely a pályafutását kezdte. A mérésekben Hann Endre rendszeresen jelentős előnyt mutatott ki számára, több alkalommal is azt jelezve, hogy fölényesen vezet a főpolgármesteri versenyben.

De voltak ennél sokkal meredekebb állításai is a Mediánnak. Márki-Zay Péter megjelenése idején egyenesen azt prognosztizálták, hogy Márki-Zay előnyhöz juttathatja az ellenzéket.

Alább látható egy kutatás még 2021-ből, amely jól megmutatja, hogy a Medián vagy nem ért a közvélemény-kutatásokhoz, vagy politikai megrendelésre dolgozik, ugyanis a baloldal történelmi bukása előtt ők azt mérték, hogy a Fidesz és a baloldali összefogás fej fej mellett van.

Ha megnézzük a múltat, akkor azt látjuk, hogy a Medián minden alkalommal igyekezett alátámasztani adatokkal, „közvélemény-kutatásokkal” az éppen aktuális baloldali messiást, a jobboldal aktuális baloldali kihívóját.

Amikor feltűnt Botka László, akkor azt mutatták ki, hogy Botka László a legnépszerűbb MSZP-s.

De a Medián továbbment, és képesek voltak 2018-ban még olyan címmel kiadni közleményt az MSZP támogatottságát is magában foglaló mérésről, hogy: „Egészpályás feltámadás”. Hann Endréék viszont a legkitartóbbak Bajnai Gordonnal voltak. Bajnait és pártját is vizionálták már vezető pozícióba. 2013-környékén a Medián összes kutatása arról szólt, hogy Bajnai Gordon már csak pár centire van attól, hogy leváltsa Orbánt, sőt Hann még az MSZP-t is beáldozta egy pillanatnyi Bajnai-rajongásért.

Természetesen ezek a kutatások nem jöttek be. Szinte egyik sem vált valóra. Vágyvezérelt közvélemény-kutatásoknak is szokták nevezni őket. 

A szakmában Hann Endrééket pedig úgy tartják számon, mint akik a kampányban tolják az éppen aktuális baloldali jelölt szekerét, de a hírnevüket úgy mentik meg, hogy a választások előtti napokban mérnek egy utolsót, amely a valós eredményeket szokta tükrözni, és ahol rendre az jön ki, hogy a Fidesz kétharmaddal elveri a Medián favoritjait.

Hann Endre

Megéri a Mediánnak az ellenzék szekerét tolni?

A Mediánnak alapvetően három tulajdonosa van. Hann Endre, Beck László és egy bizonyos CD Press Médiaképviseleti Reklám és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Ez a CD Press izgalmas társaság, mert rajta keresztül van összefonódás a HVG tulajdonosi szerkezete és a Medián között.

A Medián elérhető pénzügyi beszámolói szerint az éves nettó árbevétele 110,9 millió forint volt 2022-ben, míg a 2021-es adat 110,8 millió forint volt. A cég adózott eredménye 2 274 000 forint volt 2022-ben és 3 686 000 forint 2021-ben. A társaság az adózott bevételét eredménytartalékba helyezte a jegyzőkönyv szerint. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében a társaság eszközei összesen 44 020 000 forintot tettek ki 2022-ben és 42 087 000 forintot 2021-ben.

2023-ban a nettó árbevételük 118 millió forintra rúgott. Azonban ez annak a fényében érdekes, hogy hivatalosan négy fő dolgozik a cégnél. A bevétel 2024-re pedig 138 millió forintra emelkedett.

Borítókép: Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
