Az antikor.info friss írásában arról számol be, hogy a magyar ellenzék vezetője, Magyar Péter bejelentette szándékát arra vonatkozóan, hogy büntetőeljárást indítson Orbán Viktor miniszterelnök ellen a Kremllel való feltételezett kapcsolatai miatt, írja a Tűzfalcsoport.
Vitatott Medián-mérésekre hivatkozva ünnepli a Tiszát az ukrán sajtó
A pup.in.ua ukrán nyelvű hírportál arról számolt be, hogy az ellenzéki Tisza Párt a közvélemény-kutatások szerint jelentős előnyre tett szert a 2026-os parlamenti választások előtt Orbán Viktor kormánypártjával, a Fidesszel szemben. A beszámoló a Medián Közvélemény-kutató Intézet legfrissebb, a HVG megrendelésére készült felmérésére hivatkozik.
A nyilatkozat a magyarországi választási kampány kellős közepén hangzott el, néhány héttel a 2026. április 12-re kitűzött voksolás előtt. Az ukrán lapok mindezt a Tisza közvélemény-kutatásokban mért előnyével hozzák összefüggésbe.
A Medián számairól az ukrán oboz.ua is beszámolt, kiemelve, hogy egy friss felmérés szerint a Tisza támogatottsága az előző hónaphoz képest is növekedett. Az ukrán „Figyelő” pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a HVG megrendelésére készült kutatás eredményei több mint három héttel a parlamenti választások előtt láttak napvilágot.
A felmérést március 17. és 20. között, telefonos interjúk alapján készítették.
Tisza Párt: gyanús mérések már a megalakulást követően
A Medián Közvélemény-kutató Intézet mérései szerint Magyar Péter támogatottsága folyamatosan erősödik. A kutatócég korábban is az elsők között jelezte a politikus növekvő népszerűségét, legutóbbi felmérésében pedig már azt állította, hogy a Tisza Párt megelőzte a Fidesz támogatottságát.
Korábban már vizsgáltuk a Medián méréseinek pontosságát és a cég hátterét, ami több kérdést is felvetett. A kutatóintézet alapítói között szerepel Hann Endre, aki egy 2020-as rádióbeszélgetésben arról beszélt, hogy baráti kapcsolatai révén részt vett a Szabad Kezdeményezések Hálózata munkájában, valamint alapítóként közreműködött a Szabad Demokraták Szövetsége létrehozásában is. Saját meghatározása szerint liberális–demokrata nézetekkel szimpatizál.
A Medián emellett szoros kapcsolatot ápol a HVG-vel: rendszeresen a lap megrendelésére készít felméréseket, és korábban tulajdonosi átfedések is voltak a két szereplő között.
Mennyire pontos a Medián?
A Medián Közvélemény-kutató Intézet volt az a kutatócég, ahol Karácsony Gergely a pályafutását kezdte. A mérésekben Hann Endre rendszeresen jelentős előnyt mutatott ki számára, több alkalommal is azt jelezve, hogy fölényesen vezet a főpolgármesteri versenyben.
De voltak ennél sokkal meredekebb állításai is a Mediánnak. Márki-Zay Péter megjelenése idején egyenesen azt prognosztizálták, hogy Márki-Zay előnyhöz juttathatja az ellenzéket.
Alább látható egy kutatás még 2021-ből, amely jól megmutatja, hogy a Medián vagy nem ért a közvélemény-kutatásokhoz, vagy politikai megrendelésre dolgozik, ugyanis a baloldal történelmi bukása előtt ők azt mérték, hogy a Fidesz és a baloldali összefogás fej fej mellett van.
Ha megnézzük a múltat, akkor azt látjuk, hogy a Medián minden alkalommal igyekezett alátámasztani adatokkal, „közvélemény-kutatásokkal” az éppen aktuális baloldali messiást, a jobboldal aktuális baloldali kihívóját.
Amikor feltűnt Botka László, akkor azt mutatták ki, hogy Botka László a legnépszerűbb MSZP-s.
De a Medián továbbment, és képesek voltak 2018-ban még olyan címmel kiadni közleményt az MSZP támogatottságát is magában foglaló mérésről, hogy: „Egészpályás feltámadás”. Hann Endréék viszont a legkitartóbbak Bajnai Gordonnal voltak. Bajnait és pártját is vizionálták már vezető pozícióba. 2013-környékén a Medián összes kutatása arról szólt, hogy Bajnai Gordon már csak pár centire van attól, hogy leváltsa Orbánt, sőt Hann még az MSZP-t is beáldozta egy pillanatnyi Bajnai-rajongásért.
Természetesen ezek a kutatások nem jöttek be. Szinte egyik sem vált valóra. Vágyvezérelt közvélemény-kutatásoknak is szokták nevezni őket.
A szakmában Hann Endrééket pedig úgy tartják számon, mint akik a kampányban tolják az éppen aktuális baloldali jelölt szekerét, de a hírnevüket úgy mentik meg, hogy a választások előtti napokban mérnek egy utolsót, amely a valós eredményeket szokta tükrözni, és ahol rendre az jön ki, hogy a Fidesz kétharmaddal elveri a Medián favoritjait.
Megéri a Mediánnak az ellenzék szekerét tolni?
A Mediánnak alapvetően három tulajdonosa van. Hann Endre, Beck László és egy bizonyos CD Press Médiaképviseleti Reklám és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Ez a CD Press izgalmas társaság, mert rajta keresztül van összefonódás a HVG tulajdonosi szerkezete és a Medián között.
A Medián elérhető pénzügyi beszámolói szerint az éves nettó árbevétele 110,9 millió forint volt 2022-ben, míg a 2021-es adat 110,8 millió forint volt. A cég adózott eredménye 2 274 000 forint volt 2022-ben és 3 686 000 forint 2021-ben. A társaság az adózott bevételét eredménytartalékba helyezte a jegyzőkönyv szerint. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében a társaság eszközei összesen 44 020 000 forintot tettek ki 2022-ben és 42 087 000 forintot 2021-ben.
2023-ban a nettó árbevételük 118 millió forintra rúgott. Azonban ez annak a fényében érdekes, hogy hivatalosan négy fő dolgozik a cégnél. A bevétel 2024-re pedig 138 millió forintra emelkedett.
Borítókép: Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland (Forrás: Facebook)
