Így segít a Tisza Párt: kampánycélokra használták fel egy ötgyerekes anyuka nehéz helyzetét, majd faképnél hagyták

Néhány hónappal ezelőtt még megható sikertörténetként mutatták be: Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni képviselőjelöltje egy érzelmes videóban beszélt egy helyi család beteljesült álmáról. A csillogó képsorok mögött azonban mára egészen más valóság rajzolódik ki – a család most attól tart, hogy az utcára kerül, és úgy érzik, csupán eszközként használták fel őket a kampány során – írja a Haon.hu.

Az édesanya elmondta, Tompa Enikő azt ígérte, segít nekik visszakapni a nevelőszülőkhöz került gyermekeit

Így segített Tompa Enikő egy debreceni családon – legalábbis a videó szerint

Tompa Enikő egy videóban számolt be arról, hogyan segítettek egy debreceni családnak. A felvételen egy Krisztiként bemutatott édesanyáról beszél, aki párjával és öt gyermekével nehéz körülmények között próbált boldogulni. A család korábban Debrecen Pac városrészében élt egy rossz állapotú, közművek nélküli házban.

A méltatlan lakhatási helyzet miatt a gyámhatóság két gyermeket kiemelt a családból, akik Hajdúsámsonba, nevelőszülőkhöz kerültek.

A videó szerint a Tisza-szigetek összefogásával sikerült új albérletet találni számukra: kifizették a kauciót és a lakbért, emellett bútorokkal és a költözés megszervezésével is segítették a családot.

A jelölt a videó végén hangsúlyozta: a Kriszti név nem a valódi személyazonosságot takarja, és a történet részleteit csak akkor kívánja teljes egészében bemutatni, ha a két gyermek biztonságban visszakerül a családhoz.

Bár a január 24-én közzétett videó sikert sugallt, a színfalak mögött drámai a helyzet. A Hajdú Online március 25-én a családhoz látogatott, az édesanya megdöbbentő részleteket árult el Tompa Enikő és a tiszások segítségével kapcsolatban.

Politikai marketing volt a tiszás segítség?

Az ügyre Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Önkormányzat képviselője és karitatív önkéntes hívta fel a figyelmet, aki régóta ismeri az érintett családot. Szerinte a kampánycélú „segítség” inkább ártott, mint használt.

Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője (jobbra) szervezi most a család megsegítését

Úgy fogalmazott: ha nincs lehetőség tartós, valódi támogatásra, jobb nem beavatkozni, mert az csak ront a helyzeten. Mint elmondta, nem egyedi esetről van szó: előfordult már, hogy használhatatlan adományokat – például hibás mosógépet vagy rossz állapotú bútort – kaptak rászorulók a környéken. Hozzátette, a családnak jelenleg napi megélhetési gondjai vannak. Élelmiszerekkel, tápszerrel, pelenkával, tisztasági szerekkel segítik őket elsősorban. Az adományok, amelyekkel a rászorulókat segítik, a Debreceni Karitatív Testülettől és az Országos Roma Önkormányzattól származnak.