Ebből baj lesz: elhanyagolják a biztos körzeteiket a tiszások

Több, a Tisza Párt által biztosnak ítélt választókerületből is olyan jelzések érkeznek Magyar Péter stábjához, amely szerint a párt helyi szinten nem fordít kellő figyelmet még azokra a körzetekre sem, ahol kedvezőbb politikai környezetben versenyezhet. Egy, a párt belső folyamataira rálátó informátor szerint komoly probléma, hogy a jelöltek nem szólalhatnak meg, így pedig lehetetlen a hatékony kampányolás az egyéni körzetekben.

Forrás: MTI

A neve elhallgatását kérő forrás úgy fogalmazott: „több olyan körzet is van, amit papíron akár biztosabbnak lehetne tekinteni, mégsem történik ott valódi kampánytevékenység”. Hozzátette, hogy ezekben a térségekben hiányzik a szervezettség, a helyi jelenlét és a jelöltek felépítése is.

A kampány sok helyen abból áll, hogy néhány aktivista pultozik, meg dobálják a szórólapokat. Gyakorlatilag semmilyen jelenlét nincs, az emberek pedig kizárólag akkor tudnak kérdezni a jelöltjüktől, ha Magyar Péter véletlenül fórumot tart a körzetben

– emelte ki a forrásunk. Az informátor szerint mindeközben más választókerületekben egészen más módszerek kerülnek előtérbe. Állítása alapján több helyen is felmerült, hogy a Tisza jelöltjei visszalépésre próbálják rávenni a többi indulót.

Nem arról van szó, hogy erősebb jelöltekkel akarnának versenyezni, hanem inkább arról, hogy csökkentsék a konkurenciát

– fogalmazott. A háttérben ugyanis egyértelműen ismertségi problémák állnak. Több körzetben a Tisza jelöltjei messze elmaradnak ismertségben és beágyazottságban más ellenzéki vagy kormánypárti indulóktól, ami komoly hátrányt jelent a kampány során.

Ezt nem sikerült eddig érdemben ledolgozni, ezért próbálnak más eszközökhöz nyúlni

– tette hozzá. Elmondta, a Tisza Párt jelöltjeinek a nevét a legtöbb körzetben csak az ellenzéki magszavazók ismerik.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protesthangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. A kutatások szerint az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők a legtöbb körzetben nem rendelkeznek felépített hálózattal, politikusokkal.