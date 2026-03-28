Lángba borult Ukrajna a brutális orosz támadások után, civilek maradtak fedél nélkül

Legalább három ember meghalt, többen megsérültek az Odesszát és Krivij Rih városát érő orosz támadásokban – közölték a helyi hatóságok. A csapások éjszaka kezdődtek és a reggeli órákban is folytatódtak. Elsősorban lakóövezeteket és az infrastruktúrát érték találatok. Lángoló otthonok, sebesült civilek maradtak hátra – számolt be róla a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Legalább három ember életét vesztette, és többen megsérültek az orosz támadások következtében Fotó: AFP

A támadások következtében lakóházak, egy kórház és több ipari létesítmény is megsérült, több helyen tüzek keletkeztek. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Odesszában az orosz erők éjszaka a polgári infrastruktúrát támadták. Szerhij Liszak, a regionális katonai közigazgatás vezetője azt közölte, hogy a csapások a Primorszkij kerületet is érintették.

A helyi kórház szülészeti osztálya is találatot kapott.

A lakóövezetekben is komoly károk keletkeztek: több kerületben megrongálódtak többszintes épületek, lakóházak és járművek. Liszak közlése szerint egy sérült a kórházban belehalt a támadás során szerzett sérüléseibe.