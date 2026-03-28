orosz-ukrán háborúorosz támadásUkrajnaKrivij RihOdessza

Lángba borult Ukrajna a brutális orosz támadások után, civilek maradtak fedél nélkül

Az ukrán városok elleni támadások intenzitása nem csökken, egyre több család kénytelen szembesülni a háború közvetlen következményeivel. Az orosz támadások következtében Odesszában és Krivij Rihben legalább hárman életüket vesztették, a sérültek száma pedig meghaladja a tízet. A csapások lakóházakat, egy kórházat és ipari objektumokat is eltaláltak, több helyen tűz ütött ki. Volt, aki mindenét elveszítette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 13:31
Lángba borult Ukrajna a brutális orosz támadások után, civilek maradtak fedél nélkül Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legalább három ember meghalt, többen megsérültek az Odesszát és Krivij Rih városát érő orosz támadásokban – közölték a helyi hatóságok. A csapások éjszaka kezdődtek és a reggeli órákban is folytatódtak. Elsősorban lakóövezeteket és az infrastruktúrát érték találatok. Lángoló otthonok, sebesült civilek maradtak hátra – számolt be róla a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Legalább három ember életét vesztette, és többen megsérültek az orosz támadások következtében
Legalább három ember életét vesztette, és többen megsérültek az orosz támadások következtében Fotó: AFP

A támadások következtében lakóházak, egy kórház és több ipari létesítmény is megsérült, több helyen tüzek keletkeztek. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Odesszában az orosz erők éjszaka a polgári infrastruktúrát támadták. Szerhij Liszak, a regionális katonai közigazgatás vezetője azt közölte, hogy a csapások a Primorszkij kerületet is érintették. 

A helyi kórház szülészeti osztálya is találatot kapott.

A lakóövezetekben is komoly károk keletkeztek: több kerületben megrongálódtak többszintes épületek, lakóházak és járművek. Liszak közlése szerint egy sérült a kórházban belehalt a támadás során szerzett sérüléseibe.

Összesen tizenegyen sérültek meg, köztük egy gyermek is, két ember állapota súlyos.

A lakóövezetekben is jelentős károk keletkeztek
A lakóövezetekben is jelentős károk keletkeztek Fotó: AFP

Az orosz támadás Zelenszkij szülővárosát sem kerülte el

Krivij Rihben az orosz erők drónokkal támadtak egy ipari létesítményt. 

A regionális hatóságok szerint két ember meghalt, többen megsérültek. 

Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanács vezetője közölte: a csapás robbanásokat okozott a város északi részén, a mentőegységek azonnal kivonultak. A hivatalos tájékoztatás szerint a találat után az ipari létesítményben tűz keletkezett.

A légvédelmi egységek az éjszaka során több drónt is lelőttek a térség felett, azonban nem minden támadást sikerült megakadályozni, több eszköz célba talált. Olekszandr Ganzsa, a Dnyipropetrovszk megyei közigazgatás vezetője szerint az orosz erők drónokkal és tüzérséggel további csapásokat mértek a régió több kerületére is.

A hatóságok szerint a helyzetet továbbra is kontrollálják: a mentőszolgálatok, a közlekedés és az egészségügyi ellátás működik.

Az ukrán tájékoztatás szerint a támadások továbbra is a polgári infrastruktúrát érik, lakóépületeket, oktatási intézményeket és ipari létesítményeket is.

A csapások intenzitása nem csökken. A csütörtöki támadások következtében Harkivban és Dnyipróban civilek sebesültek meg, autók rongálódtak meg, lakások gyulladtak ki – sokan egyik pillanatról a másikra veszítették el mindenüket. 

Depresszió és szorongás mindenütt

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. 

A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet.

Zelenszkij eközben azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Magyar Péter évek óta egyeztet Ukrajnával

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Ukrán tűzoltók küzdenek a lángokkal (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij hazudott? Trump keményen helyretette az ukrán elnököt

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu