Brüsszel válasza a drónbecsapódásra: szankció

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a megbeszélés középpontjában a súlyos incidens és annak biztonságpolitikai következményei álltak. Oana Țoiu részletesen ismertette a történteket, hangsúlyozva, hogy az eset az Európai Unió egyik tagállamának légterét érintette, és közvetlen veszélyt jelentett a civil lakosságra.

A tárca közleménye szerint Kaja Kallas a határozott támogatásáról biztosította Romániát, és elítélte az orosz fél felelőtlen lépését.

Az Európai Unió szilárd szolidaritását fejezte ki ezzel a felelőtlen eszkalációval szemben, amely az Oroszországi Föderáció részéről történt

– közölte a román külügyminisztérium.

Brüsszel: Újabb szankciós csomag várható

Román sajtóértesülések szerint az incidens nyomán felgyorsíthatják az Oroszország elleni újabb uniós szankciós csomag előkészítését is.

Mint ismert, pénteken egy orosz eredetű drón csapódott be egy tízemeletes lakóház tetejébe Galati városában, nem messze az ukrán határtól. A becsapódás következtében tűz ütött ki, több tucat embert evakuáltak, ketten pedig könnyebben megsérültek.

A román védelmi minisztérium szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant. Bukarest hangsúlyozta: a román légvédelem végig nyomon követte az eszköz útját, miután az belépett az ország légterébe.