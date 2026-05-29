Magyar Péternek üzent Orbán Viktor a romániai drónbecsapódás után, kemény elvárásai vannak a volt kormányfőnek
Sorra érkeznek a nemzetközi és hazai reakciók, miután péntekre virradó éjjel egy orosz drón csapódott be a romániai Galati városában egy tízemeletes lakóház tetejébe. Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül az esetet: a volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az incidens újra megmutatta, milyen közel került a háború Magyarországhoz.
2026. 05. 29. 10:39
A becsapódás következtében az épület teteje kigyulladt, a hatóságok mintegy hetven embert evakuáltak. A román védelmi minisztérium közlése szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, két ember pedig könnyebben megsérült. A tüzet később sikerült megfékezni. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője lapunknak elmondta:
Sem Oroszországnak és sem a NATO-nak nem érdeke a konfliktus kiélezése, eszkalációja. Románia NATO-tag, és a szövetség ötödik cikkelye alapján védelmet élvez, de azt fogják vélhetően megállapítani, hogy az orosz drón eltévedt.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
