Orbán ViktorRomániamagyar kormánydróntámadás

Magyar Péternek üzent Orbán Viktor a romániai drónbecsapódás után, kemény elvárásai vannak a volt kormányfőnek

Sorra érkeznek a nemzetközi és hazai reakciók, miután péntekre virradó éjjel egy orosz drón csapódott be a romániai Galati városában egy tízemeletes lakóház tetejébe. Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül az esetet: a volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az incidens újra megmutatta, milyen közel került a háború Magyarországhoz.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 10:39
Forrás: Orbán Viktor
A becsapódás következtében az épület teteje kigyulladt, a hatóságok mintegy hetven embert evakuáltak. A román védelmi minisztérium közlése szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, két ember pedig könnyebben megsérült. A tüzet később sikerült megfékezni. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője lapunknak elmondta:

Sem Oroszországnak és sem a NATO-nak nem érdeke a konfliktus kiélezése, eszkalációja. Románia NATO-tag, és a szövetség ötödik cikkelye alapján védelmet élvez, de azt fogják vélhetően megállapítani, hogy az orosz drón eltévedt.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
