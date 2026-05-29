A NATO szerint felelőtlen, Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, ami Romániában történt

A NATO és az Európai Bizottság közlései szerint Oroszország újabb vörös vonalat lépett át, miután egy orosz drón letért az útvonaláról és egy lakóépületbe csapódott Romániában. Bár a szövetség továbbra is ellenőrzése alatt tartja a keleti szárnyat, az utóbbi időszakban egyre több, a háborúhoz köthető drón sértette meg NATO-tagállamok légterét. A legutóbbi incidens után sorra érkeztek a reakciók: a NATO felelőtlennek nevezte Moszkva magatartását, Ursula von der Leyen pedig kijelentette, hogy az EU tovább fokozza a nyomást a Kremlen: már készül a 21. szankciós csomag. Magyar Péter a Facebook-oldalán üzent: Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti. Hasonlóan nyilatkozott Orbán Anita is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 10:27
Oroszország újabb vörös vonalat lépett át Forrás: AFP
Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi orosz dróntámadás ismét rávilágított arra, hogy 

Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint valaha.

Felidézte, hogy a romániai Galati városában ketten megsérültek egy robbanásban, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Hozzátette, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánnak, és támogatják az eset teljes körű kivizsgálását.

Hasonlóan nyilatkozott Orbán Anita is. Hangsúlyozta, hogy 

Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely veszélyezteti a civil lakosságot, illetve egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet.

Orbán Anita azt is jelezte, hogy Magyarország szolidaritást vállal Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván, valamint támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.

A NATO szóvivője az X-en reagált. Kijelentette:

A NATO főtitkára kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO továbbra is erősíteni fogja védelmi képességeit minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is

Az Európai Bizottság elnöke szerint 

Oroszország agresszív háborúja újabb határt lépett át.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy miközben az EU tovább erősíti biztonságát és elrettentő képességeit, különösen a keleti határok mentén, fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást is. Von der Leyen jelezte, hogy már készül a 21. szankciós csomag.

Egyre nagyobb az aggodalom a folyamatos légtérsértések miatt

Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. 

Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe

Lettországban lemondott a védelmi miniszter a légtérsértések kezelésével kapcsolatos kritikák miatt.

Az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat Fotó: AFP

 

A harmadik világháborúra készülnek a NATO államai, az ukránokhoz fordultak segítségért

Mint arról beszámoltunk, Észtország és Litvánia már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről. Az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom. 

Múlt hét kedden a NATO egyik vadászgépe lelőtt egy feltételezett ukrán drónt Észtország légterében, Litvánia elnökét és miniszterelnökét föld alatti bunkerekbe vitték, Vilnius lakóit pedig arra kérték, hogy vonuljanak óvóhelyre, miután egy drón megsértette az ország légterét. 

Lettországban két ukrán drón csapódott be egy üres olajtárolóba, ami kormányválsághoz vezetett. A balti tisztviselők attól tartanak, hogy kisebb területük és sűrűbben lakott városaik miatt egy nagyszabású támadás esetén nagyon kevés mozgásterük maradna.

Ez lett az új valóság, amellyel a balti államoknak szembe kell nézniük

– mondta Robertas Kaunas litván védelmi miniszter egy múlt heti televíziós interjúban. Hozzátette: alkalmazkodniuk kell a megváltozott helyzethez. A növekvő aggodalom a balti ingatlanpiacon is érezhető.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

