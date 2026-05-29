A NATO szerint felelőtlen, Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, ami Romániában történt

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi orosz dróntámadás ismét rávilágított arra, hogy
Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint valaha.
Felidézte, hogy a romániai Galati városában ketten megsérültek egy robbanásban, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Hozzátette, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánnak, és támogatják az eset teljes körű kivizsgálását.
Hasonlóan nyilatkozott Orbán Anita is. Hangsúlyozta, hogy
Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely veszélyezteti a civil lakosságot, illetve egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet.
Orbán Anita azt is jelezte, hogy Magyarország szolidaritást vállal Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván, valamint támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
