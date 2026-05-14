Lemondott az uniós tagállam kormányfője, feszült hangulatban tanácskoztak a BRICS külügyminiszterei

A kínai–amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, amelyet csak erősíteni lehet, gyengíteni nem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Donald Trump amerikai elnök tiszteletére adott díszvacsorán. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyverprogramját illetően – nyilatkozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön.