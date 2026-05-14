A kínai–amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, amelyet csak erősíteni lehet, gyengíteni nem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Donald Trump amerikai elnök tiszteletére adott díszvacsorán. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyverprogramját illetően – nyilatkozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön.
Lemondott az uniós tagállam kormányfője, feszült hangulatban tanácskoztak a BRICS külügyminiszterei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elárulta, miben értett egyet az amerikai és a kínai elnök. Feszült hangulatban tanácskoztak a BRICS külügyminiszterei. Lettország miniszterelnöke belebukott a drónbotrányba – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
További Külföld híreink
Igencsak rányomta bélyegét az iráni háború a BRICS-tagállamok külügyminisztereinek Újdelhiben zajló találkozójára. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az országa elleni agresszió elítélésére szólította fel a BRICS találkozójának résztvevőit. India külügyminisztere a tengeri forgalom akadálytalansága, illetve a diplomácia fontosságát hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával: Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.
További Külföld híreink
Csütörtökön délelőtt került sor a katolikus egyházfő várva várt látogatására a római La Sapienza Egyetemen. Beszédében XIV. Leó pápa a tudomány és a hit párbeszédének szükségességét hangsúlyozta a modern kor kihívásai közepette, kiemelve, hogy az egyetemet alapító VIII. Bonifác óta a studium urbis és a Szentszék sorsa elválaszthatatlanul összefonódik.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Xinhua via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!