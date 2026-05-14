Lemondott az uniós tagállam kormányfője, feszült hangulatban tanácskoztak a BRICS külügyminiszterei

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elárulta, miben értett egyet az amerikai és a kínai elnök. Feszült hangulatban tanácskoztak a BRICS külügyminiszterei. Lettország miniszterelnöke belebukott a drónbotrányba – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 14. 23:59
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: Xinhua via AFP
A kínai–amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, amelyet csak erősíteni lehet, gyengíteni nem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Donald Trump amerikai elnök tiszteletére adott díszvacsorán. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyverprogramját illetően – nyilatkozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön.

Igencsak rányomta bélyegét az iráni háború a BRICS-tagállamok külügyminisztereinek Újdelhiben zajló találkozójára. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az országa elleni agresszió elítélésére szólította fel a BRICS találkozójának résztvevőit. India külügyminisztere a tengeri forgalom akadálytalansága, illetve a diplomácia fontosságát hangsúlyozta.

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával: Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.

Csütörtökön délelőtt került sor a katolikus egyházfő várva várt látogatására a római La Sapienza Egyetemen. Beszédében XIV. Leó pápa a tudomány és a hit párbeszédének szükségességét hangsúlyozta a modern kor kihívásai közepette, kiemelve, hogy az egyetemet alapító VIII. Bonifác óta a studium urbis és a Szentszék sorsa elválaszthatatlanul összefonódik. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
