Így adja át a kormányzást a Fidesz-KDNP, Gulyás Gergely minden eredményről beszámolt + videó

Belebukott a NATO-állam kormánya a drónbotrányba

A lett miniszterelnök hivatalosan is benyújtotta lemondását. Evika Silina azután döntött így, hogy a NATO-tagország védelmi miniszterét menesztették a berepülő ukrán drónok miatt, ami okán a progresszív párt megvonta támogatását, a jobbközép Új Egység párt pedig így elveszítette többségét.

2026. 05. 14. 12:14
Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
„Lemondok, de nem adom fel” – mondta egy televíziós nyilatkozatban. 

Edgars Rinkevics lett elnök, akinek az alkotmányos feladata a kormányfő kiválasztása, pénteken találkozik az összes parlamenti párttal. A jobbközép Új Egység párt tagja, Silina szerdán kormányzó többség nélkül maradt a parlamentben, miután a baloldali progresszív párt bejelentette, hogy visszavonja támogatását.

A döntés a hétvégén történt kirúgást követően született, miután a progresszív párt védelmi miniszterét, Andris Sprudst menesztették a Lettországba berepülő kóbor ukrán drónok incidensének kezelése miatt.

Borítókép: Evika Silina lett miniszterelnök (Fotó: AFP)

