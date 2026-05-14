Marco Rubio elárulta, miben értett egyet Trump és a kínai elnök

Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyverprogramját illetően – nyilatkozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön.

2026. 05. 14. 17:13
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)
Egy ponton túl mi sem vagyunk immunisak a globális olajárakra, hiszen a világpiacról vásárolunk, de más országok szerte a világon sokkal magasabb árat fizetnek, így nekik is be kell kapcsolódniuk

 – fogalmazott a miniszter.

Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok nincs időnyomás alatt, és kijelentette, hogy az iráni fél téved, ha azt gondolja, hogy amerikai belpolitikai tényezőket kihasználva rossz megállapodásra késztethetik az amerikai elnököt. A külügyminiszter belpolitikai tényezőként a közelgő amerikai félidős kongresszusi választásokra utalt, ugyanis a magas üzemanyagárak hatással vannak a republikánus adminisztráció megítélésére, ami befolyásolhatja a republikánus jelöltek szereplését novemberben.

Rubio ugyanakkor jelezte, hogy Trump nem kérte Kína segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez, azt hangoztatva, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége erre. Hozzátette, hogy a kínai államfő megerősítette: ellenzi azt, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki.

Mint elmondta, az amerikai elnök jelezte kínai partnerének, hogy az amerikai megközelítés nem változott Tajvannal kapcsolatban. 

Meglehetősen következetes több elnöki adminisztráción keresztül, és jelenleg is ez a következetesség érvényes

 – fogalmazott.

Rubio szavai szerint az Egyesült Államok fegyverzeteladásai Tajvan számára nem játszottak központi szerepet a csúcstalálkozón.

Scott Bessent pénzügyminiszter a csütörtöki Trump–Hszi-találkozót értékelő interjúban arról számolt be, hogy az amerikai elnök további piacnyitásra sürgette a kínai államfőt az Egyesült Államokból érkező termékek előtt.

A miniszter a CNBC televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy ugyan az elmúlt egy évben az amerikai külkereskedelmi hiány 200 milliárd dollárra mérséklődött, de Trump elnök célja, hogy a kétoldalú kereskedelmi mérleg egyensúlyba kerüljön, amit vagy úgy érhet el, hogy az Egyesült Államok kevesebbet vásárol Kínából, vagy úgy, hogy többet exportál oda.

Hozzátette, hogy a várakozások szerint Kína nagyobb megrendelést ad le Boeing repülőgépekre, valamint megerősítette, hogy a megbeszéléseken szó volt arról, hogy Kína a jövőben nagyobb mennyiségben vásárolna kőolajat és cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államoktól. A pénzügyminiszter megjegyezte, hogy Kína jelenleg nagy mértékben ráutalt az Arab-öböl térségéből származó energiahordozókra, az iráni kőolaj mellett a többi öbölbeli országból származó kőolajra és cseppfolyósított földgázra.

