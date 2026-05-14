Marco Rubio elárulta, miben értett egyet Trump és a kínai elnök

Egy ponton túl mi sem vagyunk immunisak a globális olajárakra, hiszen a világpiacról vásárolunk, de más országok szerte a világon sokkal magasabb árat fizetnek, így nekik is be kell kapcsolódniuk

– fogalmazott a miniszter.

Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok nincs időnyomás alatt, és kijelentette, hogy az iráni fél téved, ha azt gondolja, hogy amerikai belpolitikai tényezőket kihasználva rossz megállapodásra késztethetik az amerikai elnököt. A külügyminiszter belpolitikai tényezőként a közelgő amerikai félidős kongresszusi választásokra utalt, ugyanis a magas üzemanyagárak hatással vannak a republikánus adminisztráció megítélésére, ami befolyásolhatja a republikánus jelöltek szereplését novemberben.

Rubio ugyanakkor jelezte, hogy Trump nem kérte Kína segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez, azt hangoztatva, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége erre. Hozzátette, hogy a kínai államfő megerősítette: ellenzi azt, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki.

Mint elmondta, az amerikai elnök jelezte kínai partnerének, hogy az amerikai megközelítés nem változott Tajvannal kapcsolatban.

Meglehetősen következetes több elnöki adminisztráción keresztül, és jelenleg is ez a következetesség érvényes

– fogalmazott.

Rubio szavai szerint az Egyesült Államok fegyverzeteladásai Tajvan számára nem játszottak központi szerepet a csúcstalálkozón.