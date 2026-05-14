Ezt eszik a világ szuperhatalmainak vezetői: kiderült mi került Trump tányérjára Kínában

Az amerikai elnök az első Pekingi napját ünnepélyes vacsorával zárta, ahol a kínai hagyományoknak megfelelően az ételeknek kiemelt jelentőség jutott. Habár az elnöki látogatások természetesen a nagy döntésekről szólnak, azonban szinte nincs olyan hivatalos út, ami ne tartalmazna legalább egy díszes étkezést a fogadó fél és a látogató vezetők között.

Ez Pekingben sincs máshogy, ahol egészen különleges menüsort állítottak össze a kínaiak az amerikai elnök fogadására.

A vendégek többek között olyan ételeket kóstolhatnak, mint a homár paradicsomlevesben, a ropogós marhaborda, de azért jutott hely a híres pekingi sült kacsának is. Aki esetleg hiányolná, természetesen a menüsoron helyet kaptak a szezonális párolt zöldségek, lassan főtt lazac mustármártásban és sertéssel töltött gőzgombóc is.