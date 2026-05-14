Donald TrumpKínaEgyesült ÁllamokHszi Csin-ping

Ezt eszik a világ szuperhatalmainak vezetői: kiderült mi került Trump tányérjára Kínában

Az amerikai elnök kétnapos hivatalos látogatáson vesz részt Kínában, ahol tárgyalásokat folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump és vendéglátója azonban nemcsak egyeztetett, hanem közösen vacsorázott is – a különleges menü részletei pedig szintén nyilvánosságra kerültek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 14:40
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Az amerikai elnök az első Pekingi napját ünnepélyes vacsorával zárta, ahol a kínai hagyományoknak megfelelően az ételeknek kiemelt jelentőség jutott. Habár az elnöki látogatások természetesen a nagy döntésekről szólnak, azonban szinte nincs olyan hivatalos út, ami ne tartalmazna legalább egy díszes étkezést a fogadó fél és a látogató vezetők között. 

Ez Pekingben sincs máshogy, ahol egészen különleges menüsort állítottak össze a kínaiak az amerikai elnök fogadására. 

A vendégek többek között olyan ételeket kóstolhatnak, mint a homár paradicsomlevesben, a ropogós marhaborda, de azért jutott hely a híres pekingi sült kacsának is. Aki esetleg hiányolná, természetesen a menüsoron helyet kaptak a szezonális párolt zöldségek, lassan főtt lazac mustármártásban és sertéssel töltött gőzgombóc is. 

A desszert hasonlóan vegyesre és nyálcsorgatóra sikerült, hiszen egy meglepetés európai étel is a menüre került. 

A kínai vendéglátók a vacsora zárásaként ugyanis többek között kagyló alakú édes péksüteményt, szezonális friss gyümölcsöket, valamint fagylaltot és tiramisut is felszolgáltak. Panaszra tehát egyik delegációs tagnak, de még az amerikai elnöknek sem lehet oka. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
