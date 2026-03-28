Nyíregyházától pár órára garázdálkodik a háborús maffia. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a rendőrség nemrég összehangolt akció keretében számolt fel egy illegális fegyverkereskedő hálózatot. A gyanú szerint a résztvevők a harctérről származó fegyvereket akartak továbbadni alvilági csoportoknak, a hatóságok jelentős mennyiségű fegyvert foglaltak le – számolt be róla a SZON.
Nyíregyházától pár órára a háborús maffia profitál a káoszból
A gyanúsítottakat Kijevben és a Dnyipropetrovszki területen fogták el, több embert őrizetbe vettek, köztük a feltételezett szervezőt is.
A razziák során jelentős fegyverarzenált találtak: kézifegyvereket, gránátokat, gránátvetőket és több ezer lőszert.
A nyomozók szerint a csoport a frontról származó fegyvereket csempészett ki, majd felújítás után próbálta azokat értékesíteni – írja az NV.
