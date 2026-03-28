Nyíregyházától pár órára a háborús maffia profitál a káoszból

Nyíregyházától pár órára garázdálkodik a háborús maffia. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a rendőrség nemrég összehangolt akció keretében számolt fel egy illegális fegyverkereskedő hálózatot. A gyanú szerint a résztvevők a harctérről származó fegyvereket akartak továbbadni alvilági csoportoknak, a hatóságok jelentős mennyiségű fegyvert foglaltak le – számolt be róla a SZON.

A gyanúsítottakat Kijevben és a Dnyipropetrovszki területen fogták el, több embert őrizetbe vettek, köztük a feltételezett szervezőt is.

A razziák során jelentős fegyverarzenált találtak: kézifegyvereket, gránátokat, gránátvetőket és több ezer lőszert.

A nyomozók szerint a csoport a frontról származó fegyvereket csempészett ki, majd felújítás után próbálta azokat értékesíteni – írja az NV.