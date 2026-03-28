Háborús maffiaNyíregyházaZelenszkijorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Nyíregyházától pár órára a háborús maffia profitál a káoszból

Nyíregyházától néhány órás útra egészen más valóság rajzolódik ki. A front közelében élők mindennapjai egyre kilátástalanabbá válnak. Az emberek robbanások zajára kelnek, vagy ébren maradnak, mert attól tartanak, hogy őket vagy hozzátartozóikat besorozzák. A bizonytalan helyzetet a háborús maffia is igyekszik kihasználni. A háború miatt egyre több fegyver kerül illegálisan civilekhez, ami már súlyos tragédiákhoz vezetett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 13:01
Egyre több fegyver kerül illegálisan civilekhez, ami már súlyos tragédiákhoz vezetett Forrás: AFP
Nyíregyházától pár órára garázdálkodik a háborús maffia. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a rendőrség nemrég összehangolt akció keretében számolt fel egy illegális fegyverkereskedő hálózatot. A gyanú szerint a résztvevők a harctérről származó fegyvereket akartak továbbadni alvilági csoportoknak, a hatóságok jelentős mennyiségű fegyvert foglaltak le – számolt be róla a SZON.

Nyíregyházától pár órára garázdálkodik a háborús maffia
Nyíregyházától pár órára garázdálkodik a háborús maffia Forrás: AFP

Nyíregyházától pár órára a háborús maffia profitál a káoszból

A gyanúsítottakat Kijevben és a Dnyipropetrovszki területen fogták el, több embert őrizetbe vettek, köztük a feltételezett szervezőt is.

A razziák során jelentős fegyverarzenált találtak: kézifegyvereket, gránátokat, gránátvetőket és több ezer lőszert. 

A nyomozók szerint a csoport a frontról származó fegyvereket csempészett ki, majd felújítás után próbálta azokat értékesíteni – írja az NV.

A hatóságok még az átadás előtt közbeléptek

Az SZBU és a rendőrség már az előkészítés során megszakította az ügyletet, a gyanúsítottakat egy fegyverszállítmány átadásakor fogták el.

Fegyvereket, lőszert és készpénzt is találtak a rejtekhelyeken és a lakásokban.

Az érintetteket az ukrán büntető törvénykönyv 263. cikke alapján vonták felelősségre, akár hét év börtönt is kaphatnak. A háború miatt egyre több fegyver kerül illegálisan civilekhez, ami már súlyos tragédiákhoz vezetett. A Bucsai járásban egy ilyen ügy kettős gyilkosságba torkollt: egy korábbi fegyvereladás miatt alakult ki vita, írja a Sztrana.

Kényszersorozás: nem szűnik az erőszak

Nyíregyházától néhány órányira sokak szerint már nem érvényesülnek az európai normák. Egyre több felvétel jelenik meg arról, hogy embereket visznek el közterületekről Zelenszkij emberrablói. Odesszában egy férfit a területi toborzóközpont emberei fogtak el és brutálisan bántalmaztak – írta a Sztrana a család beszámolója alapján. 

A hozzátartozók szerint paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd a központban is folytatták az erőszakot, végül súlyos sérülésekkel kórházba került. 

A TCK ezzel szemben mindent tagad: állításuk szerint a férfi agresszívan viselkedett, saját magának okozott fejsérülést, ezért kellett ellátni és később elkülöníteni. Cserkaszi városban egy iskola mellett történt egy megdöbbentő eset. 

Egy csoport erőszakkal próbált betuszkolni egy férfit az autóba gyerekek jelenlétében.

Egy másik esetben egy civil férfit közterületen állítottak meg egyenruhások, majd erőszakoskodtak vele. 

A helyiek által „embervadászoknak” nevezett toborzók gyorsan léptek, nem volt látható egyeztetés vagy hivatalos eljárás.

A férfit a kerékpárjáról rángatták le, majd egy kisbuszba kényszerítették.

Olyan felvétel is előkerült, amelyen a hatóságok hajléktalan embereket vettek célba. 

Ők rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak, hisz nincs stabil lakóhelyük, és kevés eszközük van arra, hogy ellenálljanak.

A konfliktus elhúzódása súlyosbítja a humanitárius helyzetet. Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását. Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Magyar Péter régóta egyeztet Zelenszkijjel

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Magyar Péter jelenléte az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu